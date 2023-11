Onet-le-Château. Les 3es de Saint-Viateur-Canaguet dans le Pays basque

Dernièrement, les élèves de 3e du collège Saint-Viateur Canaguet sont partis en séjour linguistique et culturel sur la côte basque.

C’est sous un magnifique soleil qu’ils ont pu tout d’abord découvrir la ville de San Sebastian depuis le Monte Igueldo en funiculaire et admirer la beauté du paysage et des plages environnantes. Cette première journée s’est terminée par une visite guidée du centre historique de la ville. Ensuite, direction Bilbao, à la découverte de cette jolie ville portuaire et industrielle entourée de splendides paysages. Au programme, randonnée pédestre à San Juan de Gaztelugatxe, ayant servi de décor de cinéma pour la série "Game of Thrones", puis visite du village de Gernika-Lumo qui fut la cible du premier bombardement par la Légion Condor allemande en 1937, suivi de la visite du Musée de la Paix. Le jour suivant, les élèves ont découvert Bilbao, grâce à une visite guidée du centre historique ainsi que d’une promenade en bateau sur le fleuve. Un moment fort apprécié par les élèves qui s’est achevé par une dégustation de "chocolate con churros". Le lendemain, initiation à la pelote basque par deux joueurs professionnels, cette activité sportive et ludique a ravi les jeunes, qui ont remporté avec brillo un magnifique trophée pour le collège. Enfin, le séjour s’est terminé par la visite du Musée d’art moderne et contemporain : le musée Guggenheim dessiné par l’architecte Gehry. Le dernier jour les fans de football ont été particulièrement gâtés, puisque la matinée était consacrée à la visite du stade de San Mames. Avant de reprendre la route, tous ont déjeuné au restaurant en savourant les fameux "pintxos" typiques du Pays basque.

Nos heureux voyageurs ont retrouvé leurs familles, fatigués mais enchantés par ce périple linguistique.