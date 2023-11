"Sous-effectif, surcharge de travail, burn-out" : les acteurs de la santé se font entendre à Rodez

Cet appel à manifester était national dans chez les professionnels de santé.



En déclinaison locale à un appel national, une petite cinquantaine de personnes soucieuses de la situation de la santé étaient réunies, ce jeudi 16 novembre dans l'après-midi, devant les grilles de la préfecture pour dénoncer.

Le matin, une délégation des syndicats Unsa, CGT, FO et Sud a été reçue en préfecture pour demander que leurs constats et revendications "remontent" jusqu’aux instances nationales afin d’éviter la catastrophe que nombre de manifestants anticipent.

"Sous-effectif, surcharge de travail, personnels en burn-out, établissements en déficit budgétaire, Ehpad en cessation de paiements… Aujourd’hui, le gouvernement veut que 2 milliards d’euros soient économisés sur le budget de la santé… Il faut que l’on ait les moyens de soigner, quand va-t-on sanctuariser la santé… Faute de lits et de professionnels, bientôt il y aura de plus en plus de gens qui ne seront pas soignés", affirmait en marge de ce rassemblement Serge Chabrier, de Force ouvrière.