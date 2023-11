Colombiès. Les aînés colombiérois en Bretagne

Les aînés de Colombiès se sont rendus en Bretagne pour une découverte du golfe du Morbihan jusqu’à la pointe du Raz.

Une belle balade qui leur fit découvrir Vannes et ses vestiges historiques, Locronan-plus beau village de France-, la pointe du raz où la tempête a façonné ses rivages, Saint-Guénolé et le phare d’Eckmuhl, Le Gilvinec, Lorient, Pont-Aven, Quiberon, Carnac… Mais aussi, ils jouirent d’un temps clément pour observer les maisons typiques, les alignements de menhirs, la flore et la faune, les îles, participer à un retour de pêche et admirer l’artisanat local, bien sûr, le tout agrémenté des douceurs de la région.