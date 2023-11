Réquista. Un nouveau conseil des jeunes motivé

Les nouveaux élus, du conseil municipal des jeunes, des 6e et 5e des collèges Célestin-Sourèzes et Saint-Louis, ont été invités dans la salle du conseil municipal pour recevoir de la part du maire Michel Causse, un diplôme de citoyenneté et une écharpe tricolore symbole de leur nouvelle fonction. Il a été possible aux volontaires, membres de l’ancien conseil de venir parrainer les nouveaux élus pour les deux ans à venir. Après un discours de présentation des différents acteurs chargés d’administrer la vie locale, il leur a été demandé de réfléchir, comment à leur niveau, ils envisageaient leur participation pour leur nouveau mandat. Après une visite des différents services de la mairie, la réunion s’est terminée par une petite collation.

Il avait été demandé à ceux qui le pourraient de venir assister à la commémoration de l’armistice du 11 novembre.