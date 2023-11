Tournée en juillet dernier, l’émission "Cauchemar en cuisine" a diffusé, jeudi dernier sur M6, un épisode spécial sur le restaurant de Marie Magrino. Malgré les difficultés, la quinquagénaire s’accroche.

L’établissement est insalubre. Je ne sais pas comment vous avez pu tenir six ans dans ces conditions." Avec sa verve légendaire, Philippe Etchebest n’y est pas allé de main morte lors de l’état des lieux du restaurant Les Palanges.

Dans la dernière émission "Cauchemar en cuisine", diffusée jeudi dernier, les caméras de M6 se sont arrêtées plusieurs jours dans l’établissement de Marie Magrino et de son fils Emmanuel, à Bertholène, dans l’est de l’Aveyron.

C’est d’ailleurs le trentenaire qui rachète la boutique en 2017. Au bord de la nationale 88, il détecte tout de suite le potentiel. Après des soucis personnels, il demande de l’aide à sa mère, qui est descendue de la région parisienne pour lui prêter main-forte. "Les premières années, l’affaire tournait bien", se rappelle Marie. "Le problème, c’est que la structure s’est délabrée au fil du temps. On a eu la chaudière qui a cassé, il y a deux ans. L’hiver, il fait trop froid en salle pour accueillir du monde. On a perdu beaucoup de clientèle."

Face à cette situation, Marie contacte l’émission "pour redresser la barre".

De suite, l’animateur et chef cuisinier cerne le principal problème : l’insalubrité des lieux. "Ce sont les portes de l’enfer", reconnaît même la gérante, lors de la visite d’un débarras.

Le réseau électrique n’est plus aux normes et l’établissement a subi un dégât des eaux. La situation est tel que les équipes de l’émission se sont concentrées sur la mise aux normes, à défaut de refaire la décoration, comme c’est habituellement le cas.

La cuisine et une partie du restaurant ont été refaites à neuf, mais de nombreux travaux restent à entreprendre.

Cinq mois après le tournage, Marie Magrino s’accroche toujours. "Les clients reviennent doucement. Je travaille dans la continuité des conseils du chef", appuie la quinquagénaire.

"Le tournage a vraiment été épuisant. Je savais que ça allait secouer. Mais c’était une superbe expérience. Philippe Etchebest a été très humain et honnête. Il a été sensible à nos problèmes et nous a donné de nombreux conseils hors caméra". Comme convenu lors du tournage, au cours d’une franche conversation riche en émotions, Emmanuel a transmis le restaurant à sa mère. Quelques semaines après le départ des équipes, il s’est retiré de l’affaire. "Il était vraiment fatigué et à bout".

Bataille judiciaire

De son côté, la quinquagénaire au caractère bien trempé n’est pas au bout de ses peines. Propriétaire du fonds, elle est en litige avec le propriétaire des murs. "Aucune rénovation n’est faite alors que ça fait des années que l’on réclame", s’exclame-t-elle. "Il y a encore trop de problèmes, notamment avec la chaudière et le système de chauffage qui n’est pas réparé".

Selon la gérante, une procédure judiciaire a été lancée, auprès du tribunal de commerce de Rodez.

"Il faut à tout prix que des travaux soient entrepris", ajoute Marie, toujours motivée pour ne pas jeter le tablier.

"Je ne lâcherai pas. J’aime ce que je fais. Je vais me battre jusqu’au bout. C’est important pour la clientèle fidèle et pour faire vivre le territoire. Je n’ai pas fait venir l’émission pour fermer".

Après le tournage de "Cauchemar en cuisine", le restaurant de Marie reste ouvert, et Télé Loisirs a constaté que la communication du lieu et les commentaires des clients postés sur les réseaux sociaux se sont améliorés. Comme quoi, une bonne engueulade bien musclée peut vous faire entrevoir les étoiles, et adns la restauration, les étoiles, ça compte...