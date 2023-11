Euro 2024 : où et quand suivre les deux derniers matchs de qualifications de l'équipe de France ?

La trêve internationale de novembre 2023 est la dernière de la phase qualificative pour l'Euro 2024. Où et quand voir les deux ultimes matchs des Bleus ?

C'est le sprint final ! Les qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne touchent à leur fin en cette trêve internationale de novembre. Il reste deux matchs à disputer pour les Bleus. Voici où et quand les suivre.

Gibraltar et la Grèce

Pour l'équipe de France de Didier Deschamps, il ne reste plus que 180 minutes dans cette campagne qualificative. D'abord, la réception de Gibraltar, dernier avec 0 point et aucun but inscrit en six matchs. Et enfin, un déplacement en Grèce, troisième et à la lutte avec les Pays-Bas afin de mettre la main sur le second ticket pour l'Allemagne.

Déjà premiers et qualifiés

Auteurs d'un parcours parfait avec 18 points pris sur 18 possibles, les Bleus ont d'ores et déjà composté leur billet pour l'Euro 2024. Ils sont également assurés de terminer en tête de leur poule, puisque seuls les Pays-Bas peuvent revenir à leur hauteur. Il faudrait que l'équipe de France perde ses deux derniers matchs et que le finaliste du Mondial 2010 remporte les siens.

Mais cela n'expulserait pas les troupes de Didier Deschamps du trône : en cas d'égalité, c'est la différence de but particulière qui départage deux nations. La France ayant remporté les deux confrontations, elle est, quoi qu'il en soit, assurée de terminer devant la Hollande.

Où et quand suivre les matchs ?

Les deux matchs de l'équipe de France, qui seront d'ailleurs les derniers de l'année 2023, auront donc lieu les 18 et 21 novembre prochains. Heure, chaîne, lieu, voici le programme :