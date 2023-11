Football : passé par Rodez, Monaco ou encore Marseille, Henri Stambouli est décédé à l'âge de 62 ans

Nom bien connu du football français, Henri Stambouli s'est éteint à l'âge de 62 ans, ce vendredi 17 novembre 2023. Il avait notamment fait ses classes à Rodez.

Le football français est en deuil. Henri Stambouli, 62 ans, est décédé ce vendredi 17 novembre 2023 à Dakar, au Sénégal. Joueur, entraîneur, directeur sportif... il avait occupé plusieurs postes dans divers clubs de l'Hexagone.

Rodez, Monaco, Marseille...

Né à Oran, Henri Stambouli a fait ses classes... à Rodez, à l'époque où le club était baptisé Stade ruthénois. En 1977, le gardien de but part à Monaco, où il signe son premier contrat professionnel deux ans plus tard. Après sept saisons passées sur le Rocher, il s'engage dans les rangs de l'OM. Il y évolue trois années avant de mettre un terme à sa carrière en 1989.

\u26ab\ufe0f Très peiné d’apprendre le décès à Dakar d’Henri Stambouli à seulement 62 ans. Grand pro, chic type, très attachant, malicieux et solaire. Pensées à Benjamin et sa famille, Marc Libbra et ses amis, et tous ceux qui l’appréciaient #TeamOM \ud83d\ude4f Hommage ce soir 20h sur @Europe1 pic.twitter.com/4vl9SQaVtg — Jean-François Pérès (@jfperes) November 17, 2023

"Je me souviens de Gourgan..."

Dans un entretien qu'il nous avait accordé en 2014, alors que le tirage au sort de la Coupe de France avait réservé une affiche entre Montpellier, dont il était le directeur du centre de formation, et Rodez, Henri Stamoubli n'avait pas caché son émotion. "J’y suis arrivé (à Rodez, NDLR) à un an, rappelait alors le natif d'Oran. Et c’est là que j’ai vécu le plus longtemps avec mes parents. Je me souviens de Gourgan, où j’allais à la maternelle, puis du collège Fabre et du lycée Foch, celui en face de la piscine. C’étaient des moments forts..."

Père de Benjamin

Adjoint d'un certain Raymond Goethals lors de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, le 26 mai 1993, Henri Stambouli a enfilé le costume d'entraîneur à de multiples reprises, de la Guinée au FC Sion en passant par le Togo, Istres ou encore la JS Kabylie.

Son fils, Benjamin, a suivi ses traces en devenant également footballeur professionnel. Le milieu de terrain signe son premier contrat professionnel à Montpellier, où il remporte le titre de champion de France en 2012. Passé par Tottenham, le natif de la cité phocéenne a également porté les couleurs du PSG, puis Schalke 04 en Allemagne. Depuis 2021, le joueur de 33 ans évolue en Turquie, du côté de l'Adana Demirspor.

Le club a d'ailleurs publié un message ce vendredi. "Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès d'Henri Stambouli, le précieux père de notre footballeur Benjamin Stambouli", a-t-il écrit, présentant ses condoléances au joueur et à sa famille.