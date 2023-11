Espalion. Les lauréats ont reçu leurs diplômes

Claudine Iacovo, principale du collège Louis-Denayrouze, et les professeurs de 3e ont remis récemment le Diplôme National du Brevet 2023 aux cent lauréats accompagnés de leurs parents.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’Éric Picard, maire, Jean-Claude Anglars, sénateur, vice-président du Conseil départemental, et Isabelle Hoiret, en charge des écoles.

La principale s’est déclarée "ravie d’accueillir les nouveaux lycéens qui ont obtenu ce diplôme grâce à leur mérite et à leur engagement dans le travail". Il est vrai que le résultat est excellent avec un taux de réussite de 98 % (92 % pour le département), dont 71 % qui ont obtenu une mention.

Elle a félicité leurs parents et les a remerciés, ainsi que l’ensemble du personnel (enseignants, vie scolaire, administration, agents) qui ont contribué à cette réussite en leur fournissant les meilleures conditions de travail. Elle a poursuivi en rappelant "que les quatre années passées au collège leur ont apporté les connaissances et les compétences nécessaires au bien vivre ensemble, à leur épanouissement de citoyens, et aux valeurs de tolérance, de liberté et de laÏcité". Souhaitant que leurs projets se réalisent, elle a clôturé son propos par un message : "Soyez ambitieux, osez, persévérez. J’espère que votre passage au collège Denayrouze restera dans vos mémoires".

Les conseils des élus

Rappelant qu’il était à leur place, il y a quelques années, Éric Picard a donné un conseil aux lauréats : "Tâchez de faire de votre mérite un plaisir. On peut se tromper, mais n’hésitez pas à changer de filière. Soyez heureux dans votre vie professionnelle pour être heureux dans la vie".

Ancien élève également de l’établissement, Jean-Claude Anglars a salué le travail des enseignants pour inculquer aux élèves les valeurs indispensables de la République. "Il faut persévérer, aller vers ce qu’on a envie de faire. Je suis sûr que vous vous épanouirez".

Après la distribution des diplômes, cette cérémonie s’est prolongée par un échange autour de jus de fruits accompagnés de quelques douceurs.