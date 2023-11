Lestrade-et-Thouels. Maurice Frayssinet nous a quittés

Maurice Frayssinet s’est éteint à l’âge de 97 ans. Comment ne pas rendre un dernier hommage à un homme simple mais avec tant de valeurs. Maurice était apprécié de tous au sein de la commune. Toujours un mot, un sourire, des anecdotes qui retraçaient le passé ou l’actualité. A la belle saison, il avait plaisir à s’asseoir sur le banc de la place et à échanger avec voisins et amis. Peu à peu, Maurice s’est affaibli physiquement, rattrapé par l’âge mais son esprit est resté toujours vif. C’est le 11 novembre en l’église de Saugane que voisins et amis se rassemblaient pour lui rendre un dernier hommage. A l’issue de la cérémonie, bien organisée par des bénévoles, le cortège rejoignait le cimetière de Saugane. A son épouse Marcelle, ses enfants Alain, Marylène, Patrick et leur conjoint, à ses petits enfants, arrière petits enfants, nièces et neveux, nous disons notre sincère et profonde amitié et nous leur présentons nos très sincères condoléances.