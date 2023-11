Euro 2024 : pourquoi les Bleus ne doivent-ils pas négliger leurs deux derniers matchs, malgré la qualification déjà assurée ?

Déjà qualifiée et même assurée d'être première de son groupe de qualifications pour l'Euro 2024, l'équipe de France a encore deux matchs à jouer. Qu'elle ne doit surtout pas négliger.

18 points en six matchs, en tête de sa poule : l'équipe de France offre une campagne de qualifications pour l'Euro 2024 parfaite. Mais il reste encore 180 minutes à jouer pour les Bleus en cette trêve de novembre 2023. Qui doivent rester concentrés, malgré ce sans-faute.

La tête de série est en jeu

Les finalistes de la dernière Coupe du monde au Qatar doivent en effet aller chercher le statut de tête de série en vue du tirage au sort pour la phase de groupes du prochain Euro. Des têtes de série, il y en aura six lors de ce même tirage : l'Allemagne, en tant que pays hôte, et cinq autres nations. Ces dernières seront tout simplement celles qui auront réalisé la meilleure phase de qualifications.

Comment est élaboré le classement des premiers ?

Détail qui a son importance : parmi les 10 groupes de qualification pour l'Euro 2024, trois sont composés de six équipes. Donc certaines nations disputent 10 matchs, quand d'autres, comme la France, engagée dans un groupe à cinq nations, n'en jouent que huit.

Ainsi, par souci d'équité au moment de faire le classement des premiers, l'Uefa enlève les points pris par le leader d'une poule à six équipes contre la nation ayant fini en dernière position dans sa poule. Et ce, pour que chacun se retrouve avec le même nombre de matchs, à savoir huit.

Par exemple, le Portugal, leader de son groupe J qui compte six équipes, totalise 27 points après un parcours parfait de 9 victoires en 9 matchs. Virtuellement, il en compte donc 21 au moment d'élaborer le classement des leaders : les 6 unités empochées contre le Liechtenstein, dernier, lui étant retirées.

Que manque-t-il aux Bleus ?

Une fois cette précision faite, que manque-t-il aux Bleus pour être tête de série ? D'abord, voici le classement des équipes en tête, avec le retrait de point actualisé :

1 - Portugal, 21 points, un match à jouer

2 - Angleterre, 19 points (+18), un match à jouer

3 - Autriche, 19 points (+10), phase terminée

4 - Espagne, 18 points, un match à jouer

5 - France, 18 points, deux matchs à jouer

6 - Danemark, 16 points (+11), un match à jouer

7 - Turquie, 16 points (+7), un match à jouer

8 - Hongrie, 15 points, un match à jouer

9 - Albanie, 14 points, un match à jouer

10 - Suisse, 10 points, deux matchs à jouer

Mathématiquement, il ne manque donc que deux points aux Bleus pour être officiellement tête de série : le Danemark et la Turquie ne pourraient plus dépasser la France. À noter que dans le groupe de l'Autriche, la Belgique compte 17 points et un match en moins. En cas de victoire face à l'Azerbaïdjan, elle peut chiper la place dans le Top 5 aux partenaires de David Alaba.

Tirage au sort le 2 décembre

Le tirage au sort de la phase de groupes du prochain Euro aura lieu le 2 décembre prochain à Hambourg. Pour rappel cet Euro 2024 prendra la même forme que les éditions 2016 et 2020 (reportée en 2021 en raison du Covid) : 24 équipes prendront part au tournoi, dispatchées dans six groupes de quatre.