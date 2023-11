Marché de Rodez : tout plaquer pour devenir maraîchers, la reconversion de Gaël Bousquet et Zoé Mazel

Ces deux maraîchers produisent leurs légumes sur leur exploitation de 7 000 m², basée à Lanuéjouls.

Changer de vie. Certains en rêvent, eux l'ont fait. En 2017, lassés par leur rythme de vie et motivés par l'envie de vivre autre chose, l'un étant professeur de physique chimie et de mathématiques, l'autre étant infirmière, Gaël Bousquet et Zoé Mazel décident de tout plaquer, pour s'orienter vers un milieu drastiquement différent.

Alors, ils deviennent maraîchers, et le premier des deux fonde son exploitation à Lanuéjouls. "On est partis de rien", se remémore-t-il aujourd'hui, après six années d'expérience. Car l'aventure se passe pour le mieux. Un autre salarié a rejoint ce duo, présent place du Bourg au marché de Rodez tous les mercredis, leur seul point de vente. "C'est un marché très convivial, et puis il nous suffit pour vendre tous nos légumes", sourit Gaël Bousquet.

7 000 m² en agriculture biologique

Dans sa ferme, l'agriculteur peut compter sur 5 000 m² de culture en plein champ, auxquels s'ajoutent 2 000 m² de serres. L'automne battant son plein, ce qui ravit leurs clients, ce sont avant tout leurs panais, carottes et céleri-rave, légumes idéaux en cette saison maussade.

Sachant qu'ils sont tous cultivés avec soin. L'exploitation opérant à 100 % sous les méthodes d'agriculture biologique. "C'était une évidence, cela fait partie de mes convictions, je n'ai pas hésité une seconde", explique Gaël Bousquet. Ce qui lui permet tout de même d'avoir une certaine diversité, l'ensemble des produits vendus à cette période provenant de son exploitation, lui qui ne recourt à l'achat-revente qu'exceptionnellement.

Une variété permise par la terre de Lanuéjouls, "dure, argileuse et difficile à travailler, mais qui nous offre de superbes légumes", s'émerveille le natif de Comps-la-Grand-Ville. Selon lui, c'est d'ailleurs ce point qui fait la différence de ses produits, et leur donne leur goût si particulier, qui fait leur richesse.

Une vie faite de passion pour l'agriculture. Un amour découvert sur le tard pour un nouveau mode de vie, mais qu'aujourd'hui, ils ne regrettent pour rien au monde. À retrouver tous les mercredis, en plein cœur de la place du Bourg.