Rugby, football, basket-ball : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais de ce week-end

Football, rugby à XIII et à XV, handball, basket-ball... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, les résultats du week-end de sports des 18 et 19 novembre concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 18 NOVEMBRE FOOTBALL - Coupe de France masculine (7e tour) : Liffré - Rodez.......0-3 - Régional 1 (7e journée) : Golfech - Rodez II........18 heures - Régional 2 (7e journée) : Grisolles - Capdenac-Figeac.......18 heures Saint-Sulpice - Comtal......18 heures Druelle - Albi Marssac....18 heures - Régional 3 (7e journée) : Onet II - Bassin.........18 heures Réquista - Lacapelle-Marival......18 heures Le Monastère - Biars Bretenoux II.........18h30 Espoir foot 88 - Luc-Primaube......19 heures Montbazens-Rignac - Castres........19 heures Millau - Saint-André-de-Sangonis.......20 heures Rieupeyroux - Blagnac III........20 heures - Départemental 1 (5e journée en retard) : Lévézou - Salles-Curan-Curan........20 heures RUGBY - Fédérale 2 (8e journée) : Lévézou Ségala - Millau.......18h30 BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (10e journée) : Rodez - Tain-Tournon.........20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (9e journée) : Limoges - Rodez-Onet.........20h30 DIMANCHE 19 NOVEMBRE FOOTBALL - Coupe de France féminine (1er tour fédéral) : Rodez - Nice........13 heures - Régional 2 (7e journée) : Rodez III - Garonne Gascogne......remis Mende - Sources Aveyron.......15 heures - Régional 3 (7e journée) : Sud Hérault - Saint-Affrique.....15 heures RUGBY - Fédérale 2 (8e journée) : Decazeville - Arpajon.........15h15 - Fédérale 3 (8e journée) : Saint-Sulpice-la-Pointe - Rodez.......15h15 Avenir bleu et banc - Saint-Affrique......15h15 RUGBY A XIII - Elite 2 (3e journée en retard) : Villefranche-de-Rouergue - Lescure......15 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (9e journée) : Elan Aveyron - Rousset......15h30