Football : pour Rodez, se souvenir des belles choses au moment de retrouver la Coupe de France

Rodez renoue avec une compétition dans laquelle il a brillé la saison dernière. Avant de rêver à de nouveaux exploits, les hommes de Didier Santini devront assumer leur statut de favori face aux amateurs de Liffré, samedi 18 novembre à 15 heures, pour leur entrée en lice.

Huit mois après la fin d’une épopée mémorable achevée par une lourde défaite contre Toulouse (6-1) en quarts de finale, les Ruthénois effectuent leur retour en Coupe de France. "On veut se régaler, comme la saison dernière. Et on aimerait bien affronter un gros à la maison si on va en 32es de finales, avance Didier Santini, l’entraîneur de Rodez, en guise d’ambitions. Mais avant cela, il faudra passer Liffré."

"Être professionnel"

Ce club de l’Ille-et-Vilaine, pensionnaire de Régional 1, est en effet le premier adversaire des sang et or, samedi 18 novembre à 15 heures. Même si l’affiche paraît déséquilibrée, en raison des quatre divisions d’écart, le technicien aveyronnais veut rester vigilant. "On sait très bien que le risque est, de manière inconsciente, de se penser supérieur et de rentrer dans un faux rythme. À nous de mettre de la folie. Il faudra être professionnel, respectueux des spectateurs, des adversaires, et leur faire le plus mal possible", a-t-il prévenu. Ce qui doit passer, selon lui, par le fait de "mettre du rythme, de l’intensité, jouer avec nos valeurs, tout en mettant notre qualité technique".

Alors que le début d’une nouvelle campagne dans cette épreuve autorise les rêves de gloire, Lorenzo Rajot et ses partenaires devront tout d’abord éviter toute mauvaise surprise. Et se souvenir qu’ils avaient connu des difficultés face aux amateurs au cours de leur épopée de la saison dernière, eux qui avaient eu du mal pour venir à bout de Roche-Saint-Genest (R2 ; 1-0) et Grasse (N2 ; 0-0, 5-4 tab).

Moins de changements

Pour cette nouvelle campagne, qui s’ouvre au milieu d’une période moins aboutie que le début de saison en championnat (quatre matches sans victoire), Didier Santini a prévenu qu’il fera moins tourner que par le passé.

"Il y aura peut-être six ou sept joueurs qui sont titulaires habituellement, a annoncé l’entraîneur. La saison dernière on a beaucoup fait tourner, là ce sera moins le cas." Avec un groupe réduit en quantité par rapport au précédent exercice, le besoin de partager le temps de jeu n’est pas le même. "On était dernier en championnat, il fallait penser à cela en priorité, ajoute le coach. Là, les joueurs sont bien physiquement." Et pourraient l’être encore un peu mieux mentalement, si l’aventure en Coupe de France se prolonge.

Sans Danger ni Haag, des jeunes dans le groupe Même si Didier Santini a assuré qu’il ferait moins tourner que la saison dernière, l’entraîneur devrait procéder à quelques ajustements pour le déplacement à Liffré. Joris Chougrani, Antoine Valerio et Clément Depres, majoritairement utilisés comme remplaçants ces derniers temps, devraient effectuer leur retour dans le onze de départ. Ce sera aussi le cas de Sébastien Cibois, l’habituel gardien remplaçant, promu en titulaire dans cette compétition. Recruté en fin d’été, Stone Mambo devrait effectuer sa première apparition en sang et or. Les jeunes Hugo Garié et Arthur Saintorens, buteur multirécidiviste avec la réserve et les U19, sont dans le même cas. Au rayon des absents, Kevin Boma a déclaré forfait en raison d’une douleur aux adducteurs ressentie à l’entraînement. Giovanni Haag est ménagé, après avoir « ressenti des douleurs de fatigue », selon son coach. Quant à Bradley Danger, il n’a pas été retenu en raison d’une paternité imminente. Par ailleurs, Didier Santini doit se passer des services des internationaux Lionel Mpasi, Akim Abdallah, Taïryk Arconte et Andreas Hountondji, car ce tour de coupe est programmé lors d’une fenêtre internationale.