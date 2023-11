Bordeaux, Rodez, Saint-Etienne, Pau... les résultats des clubs de Ligue 2 au 7e tour de la Coupe de France

Le 7e tour de Coupe de France, ces 17, 18 et 19 novembre 2023, marque l'entrée en lice de Rodez, dans le sillage des clubs de Ligue 2. Qui s'est qualifié ? Qui a été piégé ? On fait le point.

La Ligue 2 était sur pause, trêve internationale oblige... mais pas que ! Ces 17, 18 et 19 novembre, les clubs de deuxième division ne sont pas au repos. En effet, c'est le week-end de leur entrée en lice en Coupe de France !

Ils ont assuré

Pour la grande majorité des équipes de Ligue 2, le job a été fait. Le plus gros succès revient à Laval, large vainqueur de Provin (R1), 5 buts à 0. Quevilly-Rouen est allé s'imposer 4-0 à Montdidier (R3). Quant à Caen, Rodez, Saint-Etienne et Amiens, ils l'ont emporté sur le score de 3-0, respectivement à Loon-Plage (R1), Liffré (R1), Bourg-en-Bresse (N2) et Hombourg-Haut (R1).

De leur côté, Angers et Valenciennes ont assuré, 2-0 à Houilles (R1) et Haguenau (N2). Enfin, qualification par la plus petite des marges, 1-0, du Pau FC à Chauray (N3) et de Dunkerque à Chaumont (R1).

Ils ont tremblé

Pour d'autres équipes, il a fallu cravacher pour composter son ticket vers le 8e tour. Mené 1-0 à Villefranche (N1), Grenoble a égalisé puis inscrit le but de la qualification à la 90e minute (1-2). Demi-finaliste l'an passé, Annecy a été bousculé par Fos (N3) après avoir ouvert le score. Le FCA a marqué à la 86e pour filer au prochain tour (1-2).

Parfois, les 90 minutes n'ont pas suffi. Il a fallu directement passer par l'épreuve des tirs au but puisque, pour rappel, il n'y a pas de prolongations. Pour quatre clubs de Ligue 2, la sentence a été favorable. Bordeaux a maîtrisé la sienne à Canet (N3) après être revenu à 1-1 (1 t.a.b à 4).

Les nerfs du Paris FC ont été mis à rude épreuve : il a fallu aller jusqu'au 8e tireur pour l'emporter à Villejuif (R1, 4 t.a.b à 5), après un score de 2-2 au bout du temps réglementaire. 2-2 également après 90 minutes entre Guingamp et Saint-Malo (N2) : l'EAG, qui a arraché l'égalisation à la 91e, s'est imposé 2 t.a.b à 4.

Enfin, alors qu'aucune équipe n'était parvenue à trouver le chemin des filets entre Auxerre et le Pays du Valois (0-0), l'AJA est passée au prochain tour, remportant sa séance 2 t.a.b à 4.

Ils ont chuté

Il y a eu, en tout, cinq équipes de Ligue 2 confrontées à l'épreuve des pénaltys. Si quatre d'entre elles ont réussi leur séance, Concarneau n'a pas franchi le cap. Après un match fou, conclu sur le score de 3-3 au Stade Briochin (N2), le récent tombeur du leader lavallois en championnat a été battu 5 t.a.b à 3.

D'autres clubs de deuxième division ont vu l'aventure en Coupe s'arrêter là à la fin du temps réglementaire. Troyes a été vaincu à Epinal, club de N1, 2 buts à 1. Enfin, le Sporting Club de Bastia a très lourdement chuté sur la pelouse de Lyon la Duchère (N3), 4 à 1.

Récapitulatif des scores

Qui est qualifié ? Qui est éliminé ? Voici le récapitulatif des scores de Ligue 2 pour ce 7e tour de Coupe de France de football :

Liffré (R1) 0-3 Rodez

Provin (R1) 0-5 Laval

Montdidier (R3) 0-4 Quevilly-Rouen

Loon-Plage (R1) 0-3 Caen

Hombourg-Haut (R1) 0-3 Amiens

Bourg en Bresse (N2) 0-3 Saint-Etienne

Houilles (R1) 0-2 Angers

Chauray (N3) 0-1 Pau FC

Chaumont (R1) 0-1 Dunkerque

Haguenau (N2) 0-2 Valenciennes

Villefranche (N) 1-2 Grenoble

Fos (N3) 1-2 Annecy

Pays du Valois (N3) 0-0 (2-4) Auxerre

Saint-Malo (N2) 2-2 (2-4) Guingamp

Villejuif (R1) 2-2 (4-5) Paris FC

Canet (N3) 1-1 (1-4) Bordeaux

Stade Briochin (N2) 3-3 (5-3) Concarneau

Concarneau Epinal (N) 2-1 Troyes

Troyes Lyon la Duchère (N3) 4-1 Bastia

Bastia Toulouse Métropole (R1) - Ajaccio : 1-4

Quel programme pour le 8e tour ?

Le tirage du 7e tour incluait également celui du 8e. Autrement dit, les qualifiés savent déjà quels seront les clubs qu'ils affronteront lors de l'échéance qui se tiendra le week-end du 10 décembre prochain. Voici le programme :