Football : cinq choses à savoir sur Liffré, prochain adversaire de Rodez en Coupe de France

Rodez se déplace à Liffré (R1), samedi à 15 heures, pour son entrée en lice dans la doyenne des compétitions. Un match qui s’annonce hors du commun pour le petit club breton.

Un seul match contre une équipe professionnelle

Pour Liffré, ce 7e tour de Coupe de France face à Rodez relève d’un véritable "match de légende". Et pour cause, le petit club de la banlieue rennaise n’a rencontré qu’une seule formation professionnelle dans toute son histoire. C’était déjà à ce stade de la compétition en 2021, lorsqu’il recevait… Guingamp, le dernier adversaire du Raf en Ligue 2 (0-0). À l’époque, les Liffréens avaient été terrassés 8-0 par l’EAG.

Abonné au 7e tour

Pour les clubs de R1, être encore en lice au 7e tour de Coupe de France est déjà un premier accomplissement en soi, eux qui entrent au 2e tour. Eh bien, Liffré l’a fait cinq fois sur les huit dernières années ! "Mais on s’arrête toujours au 7e tour", relève, tout sourire, le président du club breton, Christian Mainguené.

Nouveau coach, 10e de R1 : une entame de saison délicate

L’USL, installé depuis trois ans en Régional 1, n’a pas pour habitude de se faire peur en championnat. Cela pourrait pourtant être le cas cette saison, au regard de son début d’exercice… 10e (sur 12), avec quatre défaites pour une seule victoire et une différence de buts de – 8, les hommes du nouveau coach Omar Vega sont dans la difficulté. "Je ne suis pas trop inquiet, parce qu’il y a une équipe de qualité pour se maintenir. Maintenant, la Coupe de France, ça pompe beaucoup d’énergie. J’espère que les joueurs n’étaient pas déjà trop dans le match contre Rodez. Pour eux, ça ne va peut-être arriver qu’une fois dans leur carrière, donc ils sont très focus là-dessus", explique le dirigeant.

"Entre 1 500 et 2 000" supporters attendus samedi

Si la réception de Rodez est attendue par tous sur place, le stade Nelson-Paillou (2 900 places, pelouse naturelle) de la petite commune de quelque 7000 habitants ne devrait pas faire le plein. "On attend entre 1 500 et 2 000 personnes." Bien plus tout de même que ses standards : "C’est énorme pour nous. Le reste de la saison, on a 200 ou 300 personnes. Et encore, la moitié sont des dirigeants. Donc là, on va faire en sorte de bien la fête autour de cette rencontre et de bien recevoir Rodez."

La coupe, un bonus financier

"Je ne budgète jamais la Coupe de France, donc quand ça tombe, c’est du plus." Par ce fonctionnement, Christian Mainguené assure à son club de ne jamais avoir de pression financière lorsqu’il prend part à la doyenne des compétitions. Chaque euro encaissé est un euro bonus. Et finalement, les retombées ne sont pas si importantes que cela. "Ça ne révolutionne pas du tout notre budget de fonctionnement (250 000 €). Après, je ne sais pas si Rodez va nous laisser sa part de la recette, auquel cas, ce serait un peu plus intéressant pour nous."