Affaire Joël Guerriau : un sachet d'ecstasy retrouvé à son domicile met à mal la défense du sénateur

Joël Guerriau est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de commettre une agression sexuelle.

Dans le cadre de l'enquête dans laquelle le sénateur Joël Guerriau est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de l'agresser sexuellement, une perquisition a été menée à son domicile. Selon BFMTV et l'AFP, un sachet en plastique contenant de l'ecstasy aurait été retrouvé dans un tiroir, désigné par Sandrine Josso, aurait confirmé le parquet.

Dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 novembre 2023, Joël Guerriau avait invité la victime chez lui et aurait drogué son verre à son insu. Sandrine Josso se serait sentie mal après avoir bu dans la coupe et se serait rendue à l'hôpital, là où des traces d'ecstasy ont été découvertes dans son sang.

Vendredi 17 novembre, Joël Guerriau a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "administration à l'insu d'(une personne) d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle et détention et usage de substances classés comme stupéfiants".

Il aurait également été découvert dans son sang des traces d'opiacés, de cannabis, de cocaïne, de méthadone et de MDMA.

La défense de l'avocat du sénateur

L'avocat de Joël Guerriau a donné sa version des faits sur BFMTV, samedi 18 novembre. Il défend son client en parlant "d'accident", déclarant qu'il n'était pas dans les intentions du sénateur de droguer Sandrine Josso. Il parle d'un produit "euphorisant" sans désigner qu'il s'agissait d'ecstasy. L'avocat dément la présence de drogue dans le sang de Joël Guerriau, tandis que les éléments du parquet affirment le contraire.

La découverte d'ecstasy au domicile parisien du sénateur de Loire-Atlantique met à mal la défense apportée par son avocat.

Suspendu par le parti Horizons

Joël Guerriau et Sandrine Josso entretiendraient des relations amicales. L'un est sénateur de Loire-Atlantique, l'autre est députée dans le même département. Ils se seraient retrouvés pour célébrer la réélection de Joël Guerriau en date du 24 septembre.

Le parti Horizons (centre droit) a suspendu "immédiatement" samedi le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué à son insu une députée. Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, les membres du parti de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe se disent "profondément choqués par les faits" rapportés.