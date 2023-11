Le chauffeur de taxi qui a conduit Sandrine Josso jusqu'à l'Assemblée témoigne : la députée venait alors de sortir de chez Joël Guerriau, qu'elle accuse de l'avoir droguée, mardi 14 novembre 2023.

Accusé d'avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso, Joël Guerriau a été mis en examen, vendredi 17 novembre 2023. C'est à l'occasion d'une soirée passée au domicile du second, trois jours plus tôt, que celui-ci aurait donné de l'ecstasy à la première. Qui a été, ensuite, prise en charge par un chauffeur de taxi.

"Il lui a dit 'bonne soirée'. Elle n'a pas répondu"

Sous couvert d'anonymat, l'homme s'est exprimé chez nos confrères de BFM TV. Il est vers 22 heures, mardi 14 novembre 2023, dans le 6e arrondissement de Paris. Sandrine Josso arrive devant son véhicule, accompagnée. "J'ai vu une cliente et un homme à côté qui est venu presque jusque dans la voiture, témoigne le chauffeur. Il lui a dit 'Bonne soirée'. Elle n'a pas répondu." Il précise que lors de ce cours laps de temps, "il faisait sombre et je n'ai pas vraiment fait attention aux gens".

"Pas en capacité de sortir du véhicule"

Le trajet démarre. "Elle est restée silencieuse, et puis d'un coup, elle m'a dit 'il m'est arrivé quelque chose ce soir'", poursuit le chauffeur. Selon nos confrères, celui-ci comprend très vite que Sandrine Josso n'est pas dans son état normal. "Je lui ai immédiatement proposé de la conduire chez un médecin ou à l'hôpital, enchaîne-t-il. Mais elle m'a dit qu'elle avait prévenu des collègues qui l'attendaient à l'Assemblée."

Lorsque le véhicule s'arrête au Palais-Bourbon, l'un des collègues qui prendra, ensuite, en charge Sandrine Josso n'est pas encore là. "Je lui ai dit que je n'allais pas la laisser toute seule sur le trottoir dans cet état-là, que j'allais attendre avec elle", déclare le conducteur, qui l'assure : "de toute façon, elle n'était pas en capacité de sortir du véhicule".

"Je n'estime pas que je lui ai 'sauvé la vie'"

Une dizaine de minutes plus tard, intervalle de temps durant lequel le chauffeur discute avec sa cliente, le collègue de Sandrine Josso arrive. Alors que celle-ci affirme que le conducteur du taxi lui a sauvé la vie, il répond avoir fait son "devoir de citoyen. Je n'estime pas que je lui ai 'sauvé la vie'. Elle n'était pas en danger vital. Je ne veux pas d'éloges. Je veux juste continuer ma petite vie, comme d'habitude".

Joël Guerriau continue de nier

Pour rappel, de son côté, Joël Guerriau nie tous les faits qui lui sont reprochés et a, via son avocat, évoqué un accident. Le sénateur de 66 ans, interpellé puis placé en garde à vue suite à la plainte déposée par Sandrine Josso, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Horizons, sa famille politique, l'a suspendu.

Les résultats des examens passés à l'hôpital par la députée avaient révélé la présence d'ecstasy dans son organisme.