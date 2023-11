Anglars-Saint-Félix. Clap de fin pour les vétérans

Après cinq saisons d’existence, l’équipe de foot des vétérans va se mettre en sommeil. C’est la pause pour ces rencontres réservées aux joueurs de plus de 35 ans, où les contacts sont interdits et les repas d’après matchs entre les deux équipes obligatoires. Il n’y a pas de championnats, les équipes se contactent pour établir leur calendrier. L’équipe d’Anglars jouait tous les quinze jours le vendredi soir de septembre à décembre, et de mars à juin. Cette saison, entre les blessés et ceux qui sont repartis jouer en seniors, l’effectif était devenu trop juste et les dates prévues ont été annulées. Avant de tout arrêter, un dernier match a été maintenu, et il s’est clôturé avec le repas sanglier cuit au four du village par Alexis (qu’il faut remercier pour le temps qu’il a passé afin de régaler toute la bande, que ce soit cette fois ou celles d’avant). Il faudra revoir l’été prochain si le nombre des joueurs a évolué afin de pouvoir remonter cette équipe.