Rodez. Une nouvelle Pouncho du cœur à l’initiative des Gazelles

Faire un don et un peu de sport. C’est le concept de la Pouncho du cœur que les Gazelles à vos trousses remettent au goût du jour. Samedi 25 novembre, elles proposent en effet à qui veut de réaliser un don (alimentaire, produits d’hygiène…) et de partir pour monter la Pouncho. "Dans l’idéal, il faudrait de la farine, des produits d’hygiène ou des plats préparés", présentent Julie Besson et Alexiane Jourda, les deux présidentes de l’association.

Les dons iront directement à l’antenne millavoise du Secours populaire qui sera représentée sur le lieu de départ, à Okfe. Les denrées et produits seront récoltés à partir de 18 h et le peloton de motivés s’élancera "en courant ou en marchant", précisent les présidentes, pour monter la Pouncho à 18 h 15. " Au sommet, on servira du vin chaud, ajoutent-elles pour motiver les troupes. La descente se fera par le GR© pour revenir à Okfe où Greg préparera un ravitaillement de fin."

La manifestation sportive et solidaire est ouverte à tout le monde. " On espère que les clubs sportifs du coin joueront le jeu et nous rejoindrons et c’est aussi l’occasion de faire une sortie en famille", lancent Julie et Alexiane. La lampe frontale sera bien entendu de rigueur pour affronter le sommet millavois de nuit.