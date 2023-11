CARTES. Pluie, crues et vent : deux départements en vigilance orange ce lundi, 27 en jaune

La vigilance orange de Météo France a été étendue à deux départements, ce lundi 20 novembre 2023. 27 sont, eux, au niveau jaune.

La vigilance orange gagne du terrain. Un peu, du moins. Ce lundi 20 novembre 2023, deux départements connaissent ce niveau d'alerte, contre un seul la veille. 27 sont au niveau jaune.

Le Pas-de-Calais... encore et toujours

Déjà placée en vigilance orange pour les crues, la Charente-Maritime le reste, ce lundi 20. Mais elle est désormais accompagnée d'un autre territoire en matière de couleur d'alerte : le Pas-de-Calais qui, décidément, cumule les niveaux rouge et orange depuis plus d'une semaine. Le territoire est en orange pour pluie-inondation.

29 départements en vigilance ce lundi, dont deux en orange. Météo France - Capture d'écran

27 en jaune

Concernant les départements en vigilance jaune, ils sont 27, ce lundi. Et essentiellement situés dans une zone allant de la Manche au Haut-Rhin, puis redescendant ensuite vers la Loire. Ils le sont pour crues, pluie-inondation et vent, en ce 20 novembre 2023.

Le vert s'impose encore en Occitanie

Épargnée de toute vigilance durant le week-end des 18 et 19 novembre, l'Occitanie reste en vert pour ce lundi 20. Idem, d'ailleurs, pour tout le sud du pays. Côté prévisions, la météo sera un peu moins clémente que la veille avec une grande partie de la région qui devra composer avec les nuages. Ce sera le cas du Lot, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège.

Un temps un peu moins clément que ce week-end, dans la région. Météo France - Capture d'écran

Le Sud-Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et l'Aude verront quelques éclaircies. Le Languedoc-Roussillon sera, lui gâté avec un très beau soleil et une température de 21°C dans les Pyrénées-Orientales, le Gard et l'Hérault.