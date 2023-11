Football : l'intelligence artificielle s'occupe (enfin) de Rodez et refaçonne le stade Paul-Lignon !

Alors que le compte officiel de la Ligue 2 BKT n'avait modélisé que neuf des 20 stades présents dans son championnat via l'intelligence artificielle, un autre compte s'est chargé de finir le travail pour les écuries restantes.

Rodez et dix autres clubs de Ligue 2 avaient été mis de côté par le compte officiel du championnat, lorsque celui-ci avait publié une série de stades revisités façon intelligence artificielle. Mais Paul-Lignon a finalement eu droit à sa remastérisation !

"On va s'occuper nous-même des stades IA de Ligue 2 !"

Le compte twitter Météo Foot, qui planche sur le football hexagonal à base de cartographies, s'y est collé. "Comme prévu, on va s'occuper nous-même des stades IA de Ligue 2", a annoncé le compte suivi par 16 000 personnes. À l’inverse du procédé fait pour les neuf premiers clubs, chaque équipe a eu droit à quatre propositions de stades, selon le rendu de l'intelligence artificielle.

A lire aussi : Football : quand l'intelligence artificielle refaçonne les stades des équipes de Ligue 2... mais oublie Rodez

Quatre propositions !

Et cette fois-ci, ce lundi 20 novembre 2023, le Rodez Aveyron football n'a pas été oublié ! Le compte Météo Foot a donc publié quatre clichés de ce que l'intelligence artificielle avait réservé pour le RAF. Et comme les autres rendus dévoilés plus tôt, l'IA a pioché dans le patrimoine local, comme elle l'avait fait pour Bordeaux avec le verre de vin ou pour Annecy avec le lac et les Alpes, par exemple.

Ainsi, la cathédrale Notre-Dame de Rodez figure, sans surprise, juste à côté du stade. Sur le premier cliché, l'église du Sacré-Coeur semble également être modélisée. Semble, car la représentation des édifices n'est pas vraiment fidèle à la réalité : l'IA a tenu à mettre l'accent sur les symboles du Piton... comme elle l'a pu !

\ud83c\udfdf\ufe0f Comme prévu, on va s'occuper nous même des Stades IA de #Ligue2 !



Je vais vous proposer des choix et c'est vous qui choisirez le plus beau de ceux qui manquent.



Stade IA: @OfficielRAF



1️⃣/2️⃣

3️⃣/4️⃣



À vous de voter en commentaire \u2b07\ufe0f



(Images :@MeteoFoot)#Ligue2BKT#SMC #USC… pic.twitter.com/9tcqXKTxyw — Météo Foot (@MeteoFoot) November 20, 2023

Un stade se démarque

"Météo Foot" a, en marge de sa publication imagée, appelé les supporters à voter pour leur cliché préféré. Et parmi les quatre propositions faites pour le RAF, c'est, très largement, la troisième qui a été adoubée par les internautes. Celle-ci, donc :

C'est cette proposition de stade qui a été particulièrement appréciée par les internautes. Le futur Paul-Lignon ? Twitter Météo Foot

Alors, d'accord avec l'avis de la toile ?