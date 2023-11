Naucelle. Les adolescents se lancent dans la couture sous les conseils d’Oriane

Pendant les vacances d’automne, douze enfants âgés de 8 à 11 ans, garçons et filles, ont confectionné diverses réalisations en couture, sous les conseils d’Oriane, de La Chouette embobinée.

La relève est assurée. Les plus expérimentés ont réalisé une trousse de toilette, les plus jeunes un sac en bandoulière et une guirlande en tissu. Et ils en redemandent. Il faut dire qu’Oriane, grande pédagogue, patiente et à l’écoute, les accompagne et les encourage à chaque instant.

À l’initiative du centre social et culturel, les parents se mobilisent pour faire perdurer ces stages. Ils envisagent de reproposer régulièrement de nouvelles sessions, toujours dans les locaux du centre social à Baraqueville.

Peut-être assistons-nous à la naissance de futures vocations.