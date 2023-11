Sur quelle plateforme les jeunes regardent-ils le plus de vidéos ?

(ETX Daily Up) - Lorsqu'ils choisissent de regarder des vidéos, les membres des générations Z et Y se tournent davantage vers Netflix. La plateforme de streaming met d'accord les différentes audiences de ces deux générations, contrairement à Instagram et TikTok. Le réseau social de Meta plait davantage aux 18-24 ans tandis que TikTok est plus apprécié des 13-24 ans et moins des plus âgés.

En dépit des challenges économiques et des ajustements stratégiques, Netflix reste la plateforme de prédilection pour un large spectre d'audiences jeunes en Europe. D'après l'étude de YPulse, menée auprès de 2500 personnes âgées entre 13 et 39 ans au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, le géant américain s'impose comme la plateforme privilégiée des 13-39 ans. Environ 70% de cette classe d'âge regardent des vidéos sur Netflix chaque semaine. Cette fidélité s'explique par la richesse de son catalogue, incluant des productions originales captivantes très appréciées par les jeunes, malgré l'augmentation du prix de l'abonnement et l'arrêt du partage des comptes.

Cependant, l'essor des plateformes sociales, en particulier Instagram et TikTok, apporte une nouvelle dimension à la consommation de contenu vidéo, nuance le rapport. Instagram, avec ses "Reels", gagne en popularité, concurrençant étroitement TikTok, surtout chez les 18-24 ans : "la moitié d'entre eux ou plus l'utilisant chaque semaine pour du contenu vidéo, les 18-24 ans étant les plus susceptibles de l'utiliser (trois sur cinq)", précise le rapport.

TikTok, quant à lui, continue de captiver l'attention des plus jeunes, notamment les 13-17 ans et les 18-24 ans, grâce à sa capacité à générer des tendances virales. Cependant, son attrait diminue chez les 25-39 ans, révélant une divergence d'intérêts entre les différentes générations de jeunes. Cette rivalité souligne l'importance croissante des contenus courts et engageants.

Un autre acteur clé est Disney+, qui, grâce à son contenu dédié aux enfants et aux expériences en personne comme Disneyland Paris, maintient une position forte, en particulier parmi les jeunes parents et leurs enfants : "En 2023, près d'un tiers d'entre eux ont regardé fréquemment Disney+", indique le rapport. "Les jeunes parents sont toujours bien plus nombreux que les autres groupes démographiques à utiliser cette plateforme, plus de deux sur cinq l'utilisant fréquemment".

Ces dynamiques montrent que la consommation de contenu vidéo chez les jeunes Européens est influencée par une diversité de facteurs, allant des tendances de contenu aux stratégies de marketing et d'engagement des marques. Les entreprises et les créateurs de contenu doivent donc être attentifs à ces évolutions pour rester pertinents dans ce paysage médiatique en constante mutation.