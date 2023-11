Top 14 : "Pour moi, c'est l'esprit commando", annonce Bernard Laporte, nouveau directeur du rugby à Montpellier

Défaite dans le derby, crise, nouveau staff... Bernard Laporte, le nouveau directeur du rugby du MHR, livre ses premières impressions.

Comme pressenti, le désormais futur ex-manager Richard Cockerill n’a pas résisté à la défaite (23-16) contre Perpignan. Plus surprenant est le nom de son successeur, Bernard Laporte, à qui le président Mohed Altrad va déléguer tous les pouvoirs sportifs.

Déjà unis dans les affaires judiciaires, les deux hommes ont réuni leurs destins afin de sauver le club. L’Union sacrée est décrétée. Laporte débarque animé d’un esprit commando. Place au jeu.

Il y a quelques semaines, vous aviez confié être disponible pour un "challenge excitant". Qu’est ce qui vous motive dans le projet du MHR ?

D’abord d’avoir été contacté, c’est la première des choses. Et puis de voir que ce club est dans la difficulté. J’ai un beau challenge à relever, c’est aussi simple que ça.

Le club est-il à sa place (14e du Top 14) ?

Non, non, non. Dire que Montpellier, avec l’équipe qu’il y a, va finir dernier, ce n’est pas possible.

Quel est votre constat concernant les manques de l’équipe, qui reste sur six défaites de rang ?

Je ne sais pas, je repars de zéro, il y a des joueurs que je ne connais pas. Je ne vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Mais enfin, quand tu es champion de France il y a deux ans et que tu te retrouves dernier, c’est qu’il y a une chose qui ne va pas. Il faut repartir de zéro, avec l’amour de ce club, l’amour de ce maillot, c’est ce que je vais dire aux joueurs (ce dimanche à 18 h). Donc il faut mouiller le maillot à 200 %, je ne veux pas entendre parler de club galère.

Confirmez-vous l’arrivée d’un staff composé de Patrice Collazo-Vincent Etcheto-Christian Labit- Antoine Battut ?

Oui. Je les ai choisis dans l’urgence, ça s’est fait dans la matinée. Le président (Mohed Altrad) me disait qu’ils étaient dans la difficulté. Mais il voulait attendre le match de samedi c’est tout à fait normal.

On dit que vous êtes l’oreille du président depuis des semaines...

Pour vous dire la vérité, je ne regarde pas les matches. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas.

Votre enthousiasme est intact ?

J’ai pris de l’âge, ça fait huit ans que je n’entraîne plus. Mais j’ai l’énergie de fédérer, j’ai de l’expérience, mon rôle c’est ça : booster les joueurs, mettre un staff en place et créer une dynamique. Un club c’est plusieurs personnes qui avancent dans le même sens, qui ont l’amour du club et du maillot. C’est ça qu’il va falloir retrouver.

Montpellier joue-t-il le maintien ?

Pour moi, c’est toujours l’esprit commando. Quand on arrive dans un club, c’est esprit commando du premier au dernier jour. On va retrouver le même Bernard Laporte qu’avant, mais pas sur le terrain. Je veux retrouver une dynamique. On ne va pas dire qu’on joue les deux premières places, ce serait prétentieux, non ? Retrouvons de l’allant, de l’énergie, une équipe, un club .

Altrad-Laporte, l’association de votre duo alors que vous avez été condamnés à de la prison avec sursis dans la même affaire, est durement commentée depuis ce matin. Que répondez-vous ?

Je ne réponds pas aux cons. Il faut respecter les choses. Moi, j’ai consulté la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, on a tout fait dans les règles de l’art.