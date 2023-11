Ces bébés ont été évacués vers l'Egypte, où la France envoie un soutien hospitalier.



Un groupe de 28 bébés prématurés, qui ont été évacués d'un hôpital de la bande de Gaza, ont traversé la frontière égyptienne ce lundi 20 novembre.

Les nouveau-nés se trouvaient à l'hôpital Al Chifa dans la ville de Gaza, où plusieurs autres bébés sont morts en raison des difficultés de soins provoqués notamment par des coupures de courant.

Sur des images en direct diffusées par la chaîne Al Qahera, on aperçoit du personnel médical sortant avec précaution de minuscules bébés de l'intérieur d'une ambulance pour les placer dans des incubateurs mobiles, qui sont ensuite déplacés vers d'autres ambulances.

Les nourrissons, qui font partie des 31 bébés emmenés dimanche dans un hôpital de Rafah, dans le sud de Gaza, afin que leur état puisse être stabilisé avant leur transfert vers l'Égypte, ne portaient que des couches et de petits bonnets verts. "Les bébés (...) étaient dans un état catastrophique lorsqu'ils sont arrivés ici", a déclaré le docteur Mohammad Salama, responsable de l'unité néonatale de l'hôpital Al Helal Al Emairati de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Des évacuations de blessés et de malades

Des évacuations limitées ont eu lieu depuis le 1er novembre par le point de passage de Rafah, le seul qui ne soit pas frontalier avec Israël, bien que les départs aient été suspendus à plusieurs reprises en raison des bombardements du côté de Gaza. Jusqu'à présent, plus de 6.700 ressortissants étrangers et leurs proches ont été évacués, selon le service d'information de l'État égyptien. Plus de 230 personnes, dont des civils blessés dans le conflit, ont été évacuées pour recevoir des soins médicaux, tandis que certains patients atteints de cancer ont été transportés par avion hors d'Égypte pour recevoir un traitement spécialisé.

Soutien hospitalier de la France

Le porte-hélicoptère français amphibie Dixmude, configuré pour du soutien hospitalier, arrivera en Egypte dans les prochains jours, a annoncé dimanche Emmanuel Macron.

L'envoi du Dixmude avait été annoncé début novembre par le ministre des Armées Sébastien Lecornu dans le cadre de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. La France a déjà envoyé au Proche-Orient son porte-hélicoptères Tonnerre équipé d'une soixantaine de lits et de deux blocs opératoires. Ce dimanche, l'Elysée avait annoncé vouloir évacuer en France des enfants palestiniens malades pour les soigner.