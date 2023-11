Violences conjugales : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle aide d'urgence annoncée par Aurore Bergé

Ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé a annoncé, ce lundi 20 novembre 2023, la création d'une aide d'urgence délivrée aux victimes de violences conjugales.

C'est une annonce faite par Aurore Bergé, ce lundi 20 novembre 2023. Sur les ondes de France Inter, la Ministre des Solidarités et des Familles a présenté une aide d'urgence, qui pourra être versée aux victimes de violences conjugales. On fait le point.

À partir de quand ?

Le déclenchement est imminent : "le 1er décembre, on va généraliser ce qui a été voté à l’Assemblée, qui est une aide d’urgence. Aujourd’hui, en moyenne, une femme qui est victime de violences, elle va faire sept allers-retours entre le moment où elle prend la décision de vouloir partir et le moment où elle part", rappelle Aurore Bergé.

Qui insiste : "concrètement, partir, elle n'en a pas forcément les moyens. Elle fait comment pour prendre un train pour rejoindre sa famille ? Pour avoir une première nuit d'hôtel ? Face, parfois, à une espèce d'imbroglio des services publics, des différents opérateurs ?"

"Les femmes victimes de violences conjugales font en moyenne 7 allers retours avant de partir définitivement.



Dès le 1er décembre, partout en France, elles auront accès à une aide d'urgence délivrée par les CAF. Simple, rapide, pour être là au bon moment." pic.twitter.com/Ea8s6dhmZt — Aurore Bergé (@auroreberge) November 20, 2023

Vers qui se tourner ?

Qui devra-t-elle contacter ? Dès le 1er décembre, une victime de violences conjugales "appelle sa Caf, se rend dans sa Caf ou va sur le site internet de la Caf et elle aura accès, dans les 3-5 jours maximum, à une aide d'urgence qui sera débloquée", explique Aurore Bergé.

Quel montant ?

Le montant de l'aide sera variable. "Minimum 600 euros, c'est plus si elle a des enfants, parce que l'idée, c'est qu'elle puisse partir avec les siens", justifie la Ministre des Solidarités et des Familles. Le but de cet aide est de "lui garantir ses premiers jours, ses 2-3 premières semaines où elle pourra partir. Ce n’est pas juste une aide financière, c’est être accompagnée, être soutenue et avoir l’ensemble des services de l’État qui se mettent à sa disposition pour garantir le départ !"

"Une vraie simplification"

Interrogée par Léa Salamé sur le processus en place jusqu'alors, Aurore Bergé a répondu qu'il n'y "avait pas vraiment d'aide d'urgence, il y avait des aides parfois soutenues par certaines Caf, certaines associations". Dès le 1er décembre, les victimes de violences conjugales feront ainsi face, selon la Ministre, à une "vraie simplification mais surtout une réponse immédiate à des problèmes très concrets".