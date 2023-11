Aveyron : l'élu RN Bruno Leleu devant la justice pour harcèlement sexuel

Le conseiller régional decazevillois RN Bruno Leleu est accusé de harcèlement sexuel et moral par une ancienne salariée de son entreprise Iso d‘Oc. Il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Rodez le 31 janvier 2024.

Selon une information confirmée par le Procureur de la République de l’Aveyron Nicolas Rigot-Muller, le conseiller régional decazevillois du Rassemblement national (RN) Bruno Leleu doit comparaître le 31 janvier prochain à 9 heures devant le tribunal correctionnel de Rodez. Il est poursuivi pour harcèlement moral et sexuel.

Déposée en août 2022 par une ancienne salariée cantalienne de l’entreprise Iso d’Oc, basée à Decazeville et dont l’élu est le patron, la plainte décrit des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et diffamation non publique de janvier 2020 à octobre 2021. Des captures d’écran de messages explicites et grivois de sollicitations ont été remises aux enquêteurs. Quatre attestations de témoins, alors salariés de l’entreprise, ont par ailleurs été jointes. Contactée par téléphone, la partie plaignante n’a pas souhaité s’exprimer sur le dossier.

En 2018 déjà, une plainte pour harcèlement sexuel, qui se serait produit en 2014 lors d’un déplacement à Lyon, avait été déposée à son encontre par une Decazilloise, alors récente membre du parti d’extrême droite au moment des faits présumés. Cette plainte, classée sans suite, a depuis été annexée à la procédure en cours par les enquêteurs.

Bruno Leleu écarté par le RN ?

Cette comparution en justice éclaire d’un jour nouveau le départ en octobre dernier de Bruno Leleu de son poste de délégué départemental du Rassemblement national de l’Aveyron, fonction qu’il occupait depuis le 1er avril 2017 après trois années au poste de délégué départemental adjoint. Il avait été en outre le porte-parole de Marine Le Pen en Occitanie lors de la dernière élection présidentielle.

Un retrait que l’élu RN, néanmoins toujours conseiller régional, avait expliqué par des soucis de santé, version mise en doute par Jean-Christophe Cazorla, ancien membre du bureau aveyronnais du RN qui a acté son départ du parti ce samedi 18 novembre à l’occasion de la présentation du nouvel organigramme départemental et officialisé son arrivée au sein du groupe Reconquête de l’Hérault.

Sonnette d’alarme en interne

Ce dernier avance en effet une mise à l’écart du conseiller régional au sein du Rassemblement national. "Je pense qu’il a sûrement été débranché par le parti. Tout le monde est en train de le lâcher car les affaires commencent à sortir", estime le Millavois qui le décrit comme "exécrable" et "protégé" en interne. Il affirme avoir tiré la sonnette d’alarme en avril 2023 et dénoncé les comportements problématiques de Bruno Leleu en adressant un document par mail aux cadres du parti, dont Jordan Bardella, Marine Le Pen et Louis Aliot en tête.

Dans ce document, que nous avons pu consulter, des photos et captures d’écran étayent ses dires, notamment par des images de l’élu exhibant son sexe en public. "J’ai essayé de chercher de l’aide pour faire bouger les choses mais c’est l’omerta. Le siège n’a rien fait. Ce ne sont pas mes valeurs", commente le désormais ancien membre du RN. L’issue de cette comparution judiciaire en janvier prochain pourrait conditionner l’avenir politique de Bruno Leleu au sein du parti d’extrême droite.

Rappelons que toute personne est présumée innocente avant d’avoir été condamnée définitivement.