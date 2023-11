Naucelle. "Des secrets bien gardés" avec la "Cazelle aux rires"

La "Cazelle aux rires" présentera, dimanche 3 décembre, à 14 h 30, à la salle des fêtes, son dernier spectacle : "Des secrets bien gardés". Une pièce revisitée par Christophe Ribeyre, qui arrive à traiter de sujets graves comme la maltraitance des femmes, l’avortement, sous des airs de comédie de boulevard.

À la fois du rire, du mouvement et aussi de la sensibilité, que le public ressent à chacune des représentations. Les acteurs de la troupe maîtrisent ces sujets avec beaucoup de sensibilité et générosité qu’ils font souvent partager à l’entracte et au cours du spectacle. Le spectacle est organisé par le comité d’animation.

Prix d’entrée fixé à 7 €.

Réveillon de la St-Sylvestre. Le comité d’animation organise le réveillon de la Saint-Sylvestre avec brunch salé et sucré au prix de 40 € animé par Gilou et ses musiciens. Réservation obligatoire et possible dès à présent au 06 73 48 97ou au 06 30 31 07 04.

Venez passer une agréable après-midi au prix de 7€ avec boisson et gâteau offert pendant l’entracte. Détente et bonne humeur assurées.