La Loubière. Le court de tennis en cours de rénovation

Le club de tennis de Lioujas, en entente avec Gages, dénombre près de soixante-dix licenciés qui n’ont pas trop des deux courts extérieurs de Gages et de Lioujas et de celui couvert de la salle de sport des Épis pour répondre aux besoins des entraînements et des compétitions.

Comme pour tous les sports, les licenciés, jeunes et adultes, ont besoin de plusieurs séances d’entraînements hebdomadaires pour apprendre et progresser. Les compétions permettent ensuite de s’aguerrir et les plannings ne sont pas simples à gérer pour satisfaire tous les besoins dans des délais souvent réduits.

La tâche des dirigeants et éducateurs est donc particulièrement complexe et accaparante. La rénovation du court est donc particulièrement bienvenue et appréciée dans l’attente espérée de nouveaux équipements pour pouvoir répondre à tous les besoins et permettre aux pratiquants de toutes générations de s’épanouir.