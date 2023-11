Campouriez. Les citoyens engagés dans les gestes des premiers secours grâce à la mairie

La commune de Montézic a proposé à ses habitants une formation, prise en charge par la mairie, "prévention et secours civiques de niveau 1" PSC1. Dispensée par une formatrice de la Croix-Rouge française cette formation permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

Ce sont donc neuf personnes qui se sont retrouvées à la salle des fêtes afin de suivre cet apprentissage. Pour certains, cette journée a consisté en une découverte des gestes et des techniques à mettre en œuvre en cas de nécessité pour d’autres ce fut l’occasion d’une remise à niveau nécessaire car certaines méthodes évoluent régulièrement et rapidement. Cette journée au cours de laquelle se sont succédé phases théoriques et mises en situation, c’est terminé par la remise d’une attestation de fin de formation aux participants. Une nouvelle session sera prochainement proposée.