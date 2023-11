Conques-en-Rouergue. Les coulisses du bâtiment chez Paul Barriac

Dans le cadre de l’opération "Coulisses du bâtiment 2023" l’entreprise Paul Barriac (couverture, étanchéité, bardage) a reçu des jeunes sur un de ses chantiers. L’ambition de ces rencontres est, d’une part de faire découvrir aux jeunes et au grand public ce qui se cache derrière les palissades de chantier.

"Aujourd’hui, notre entreprise a participé à cette belle journée organisée par la Fédération française du bâtiment en accueillant sur toute la journée une soixantaine d’élèves venus du collège Sainte-Foy de Decazeville. C’était l’occasion de faire découvrir un de nos jolis chantiers, qu’est le chantier de l’abbatiale de Conques", explique Paul Barriac.

Par petits groupes, les élèves ont regardé les professionnels travailler, puis ils ont essayé de tailler l’ardoise puis la lauze, pendant qu’un autre groupe montait à l’échafaudage et prenait de la hauteur afin de voir la pose de la lauze sur le toit de l’abbatiale.

A l’issue de la découverte de ce métier, les élèves ont posé diverses questions, sur la sécurité, sur les horaires de travail, et sur l’historique de l’entreprise. C’est Paul Barriac, accompagné de son fils qui ont répondu aux élèves. "L’entreprise Paul Barriac, fondée en 1936, est une entreprise familiale de couvreurs présente dans l’agglomération ruthénoise depuis quatre générations. Nous sommes spécialisés dans la réalisation des travaux de couverture (lauze, ardoise, zinc) et d’étanchéité. Notre secteur d’intervention se situe aux alentours de Rodez, dans l’Aveyron et les départements limitrophes", ont-ils répondu au jeune public. Belle initiative qui permet de faire découvrir un métier à des élèves,

de façon concrète, en visitant un chantier et atelier "en vrai" ; de rencontrer des hommes et femmes bâtisseurs et fiers de l’être ; et de s’informer sur des métiers porteurs, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.