Alrance. Les gendarmes en réunion mensuelle

Si une vingtaine de gendarmes a envahi les locaux de la mairie, il n’y avait rien de grave à redouter, c’était simplement la réunion de travail mensuelle. Le lieu de rencontre change chaque mois, ce qui permet aux militaires de pouvoir échanger avec les élus locaux et de mieux connaître leurs problèmes.

Autour du chef d’escadron Frédéric Moinet, commandant de la compagnie de Millau, tous les chefs des différentes unités qui composent cette compagnie étaient présents. Le but de la rencontre était de faire le point sur les problématiques rencontrées, de réorienter le service en fonction des événements passés ou à venir, de faire appliquer les directives nationales sur le plan local. 5 communautés de brigades étaient représentées, ainsi que la brigade de recherche de Millau spécialisée dans les grosses enquêtes, et le PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Saint-Affrique. Problèmes et réflexions ont donc été posés sur la table afin de travailler avec plus d’harmonie et d’efficacité.