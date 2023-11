Parfums, médicaments, déchets... et rugby : l'IA s'infiltre dans tous les secteurs

(AFP) - Prédire le trajet des plastiques dans les océans, imaginer des parfums à partir d'un mot, voire optimiser le jeu du XV de France : l'intelligence artificielle devient une conseillère-clé dans tous les domaines. Florilège de ses nouvelles applications:

Aider les Bleus à gagner (ou presque)

D'une montagne de données, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié tente de tirer des stratégies collectives. "Sur les trente personnes de mon staff, un tiers sont des data analysts" "et on est passé en dix ans de 35% de victoires à 80%", a-t-il raconté lors d'une conférence sur l'IA organisée par Dataiku, entreprise spécialisée dans la science des données, jeudi.

Lors du choc contre l'Afrique du sud en quarts de finale du Mondial de rugby, perdu d'un point par la France, l'équipe a "coché les trois KPI (indicateurs de performances): jouer haut, gagner la bataille du jeu au pied et faire moins de quatre fautes dans les zones stratégiques."

"Quand on coche les trois, en général, on gagne... mais on n'a pas gagné !", a-t-il souri, "car un autre acteur est entré en jeu". Une allusion à l'arbitrage, jugé défavorable par les supporters français.

Réduire le gaspillage

L'analyse des données de consommation permet de prévoir le volume de ventes dans les grandes surfaces, en tenant compte par exemple des vacances, qui réduisent la demande, contraignant à jeter des invendus périssables, comme les baguettes de pain, explique Vincent Luciani, PDG d'Artefact, société française spécialiste de l'IA qui a mis en place ce système pour Carrefour. Résultat, selon lui, plusieurs millions de tonnes de gâchis évité.

Dans la même veine, les algorithmes prédictifs permettent de prévoir le stock d'un entrepôt, ou d'évaluer la production optimale d'une usine de médicaments.

Ranger les "plats de nouilles"

Un système de reconnaissance d'image aide les techniciens d'Orange pendant qu'ils viennent poser la fibre dans des armoires souvent remplies de câbles embrouillés, parfois qualifiés de "plats de nouilles" : l'analyse d'image détecte les installations mal faites et leur conseille la pose adéquate, explique Artefact, qui parle de "techniciens augmentés".

Deviner les tendances de consommation

"L'IA peut détecter les signaux faibles et ainsi les tendances de demain", explique Vincent Luciani. Pour L'Oréal, Artefact a pu détecter l'engouement pour le Gua Sha, une méthode de massage traditionnelle chinoise, ou encore la mode du concombre dans la santé. Pour cela, l'IA mouline d'énormes bases de données comprenant les publications des influenceurs, les recherches des labos, les blogs de spécialistes, etc.

Accélérer la recherche

Grâce à l'IA, Sanofi veut "réduire de moitié le délai entre la découverte d'une molécule et la mise à disposition du traitement pour les patients", explique Bruno Gagliardo, chef de la plateforme IA du groupe pharmaceutique.

L'IA générative permet à Sanofi de résumer des centaines d'études cliniques, étape importante pour soumettre un dossier aux autorités de santé.

Nettoyer les océans

The Ocean Cleanup, ONG qui extrait le plastique des rivières et des océans, s'appuie sur l'analyse des données pour modéliser et prédire le trajet des plastiques et accroître l'efficacité de ses équipes, explique Yannick Pham, l'un de ses dirigeants.

Avec l'aide de Dataiku, The Ocean Cleanup analyse les images de webcam placées sur des plages, des rivières ou des drones, combinées aux données météo et des courants. L'ONG commence à cartographier la "grande poubelle du Pacifique nord, un énorme amas de déchets plastiques. Si on arrive à cette modélisation, la durée de vie de cette grande poubelle du Pacifique ne sera que de quelques années", lance-t-il.

Créer un parfum à partir d'un mot

L'IA pourra-t-elle remplacer un jour les nez, ces artisans qui préparent les parfums ?

"Nous avons vu que nous pouvions mathématiser les émotions", avance le PDG d'Artefact, qui a travaillé pour la société Robertet, spécialiste des arômes pour l'agroalimentaire ou les produits de beauté. "Par exemple, pour concevoir un arôme qui évoque +l'esprit de famille", nous avons codifié ces tendances et suggéré à l'aromaticien des assemblages d'arômes existants".