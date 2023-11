Villefranche-de-Rouergue. Une lecture musicale à la chapelle Saint-Jacques

Passionnés par l’histoire et le patrimoine, Louis Canizares et Michel Ramonet sont membres de Cap solidarité. Dans le cadre de l’association, ils proposent une lecture musicale, "Animaux humains", samedi 25 novembre de 16 h 30 à 17 h 30 à la chapelle Saint-Jacques. Un rendez-vous culturel qui mêle chant, piano et fables dans ce lieu patrimonial remarquable.

"Un thème adapté à chaque territoire"

C’est suite à leur rencontre avec Paul Melun, qui a lancé le format avec succès au château d’Oiron dans les Deux-Sèvres avec la lecture de l’Épopée de la guerre de Troie, que Louis et Michel ont eu l’idée de le présenter à Villefranche. L’idée a conquis Sylvie Bouchaud, adjointe à la culture, qui a donné son aval. Paul Melun est chroniqueur sur Cnews et Arte.

C’est à titre gracieux qu’il lira, samedi, les Fables de la Fontaine sur des musiques de Ravel et Poulenc. Originaire du nord Aveyron où sa famille réside, il se réjouit de venir à Villefranche. "Le but est de faire un thème adapté à chaque territoire. Je suis très heureux de pouvoir contribuer modestement à ce projet. Ce format des lectures musicales, je le trouve intéressant car il met à l’honneur 3 domaines artistiques, la littérature, la musique et le patrimoine."

Il sera accompagné au piano par David Ermoin, musicien talentueux du conservatoire départemental de l’Aveyron et au chant par Michel Ramonet dont la contribution est également bénévole. Brillant baryton basse, Michel s’est produit dans les plus grands théâtres parisiens et provinciaux de France et a été professeur de chant recommandé par l’Orchestre national de Paris.

Il interprétera des extraits du bestiaire de Poulenc et 2 pièces de Ravel, "le paon et le cygne". Un évènement culturel qui se veut familial (à partir de 10 ans) et le plus accessible à toutes et tous.

Tarif plein 10 €, gratuité pour les – de 18 ans. La jauge étant limitée, les réservations sont fortement conseillées : par téléphone au 06 49 52 83 63 ou par mail : aline.ganimian@outlook.fr