Valady. À l’école, la danse s’invite différemment

Chaque année, la communauté de communes Conques-Marcillac propose aux écoles du territoire un programme de spectacles vivants qui permet aux élèves d’être sensibilisés aux arts et à la culture dès le plus jeune âge. Ces actions scolaires sont construites avec le soutien de la Drac Occitanie et en partenariat avec le Département de l’Aveyron dans le cadre des "Itinéraires d’éducation artistique et culturelle." En novembre, quatre classes des écoles de Bruéjouls et de Nuces ont accueilli le spectacle "Le nouveau" de la compagnie KDdanse. Une pièce chorégraphique qui cherche à emmener la danse d’une façon différente à l’école. Jouée en classe, elle invite les élèves et leur enseignant à participer, prouvant ainsi que la danse peut se faire partout. À l’école de Nuces, la maîtresse Karine raconte le scénario de cette création artistique : "Imaginez un nouvel élève inconnu assis dans la classe. La classe démarre comme d’habitude et progressivement les repères bougent, l’espace se transforme. Ce nouvel élève est étrange ! Son arrivée dans la salle de classe parmi les autres, va provoquer du mouvement et donner corps à une danse collective". Pour prolonger la rencontre avec les artistes, un atelier propose aux enfants de créer des brèves chorégraphies en puisant dans leur imaginaire. Une invitation à faire les choses autrement, à chercher le nouveau à l’intérieur de nous. Le programme se poursuivra au printemps avec le conte "Cape ou pas cap’ ?".