Disparition inquiétante aux portes de l'Aveyron : sans nouvelles de Geoffrey depuis dimanche 19 novembre, un appel à témoins est lancé

Les gendarmes de l'Hérault ont lancé un appel à témoins relayé dans la matinée de ce mercredi 22 novembre par leurs homologues aveyronnais, après la disparition depuis le dimanche 19 novembre 2023, d'un homme de 33 ans à Saint-André-Sangonis (Hérault) dans l'arrondissement de Lodève à quelques kilomètres du sud de l'Aveyron.

La gendarmerie de l'Hérault a lancé un appel à témoins relayé sur le compte Fabebook de la gendarmerie de l'Aveyron après la disparition inquiétante de Geoffrey, un homme de 33 ans, à Saint-André-de-Sangonis, dans l'arrondissement de Lodève, dimanche 19 novembre à 13 heures.

Portable éteint

Dans son appel à témoins, la gendarmerie de l'Hérault indique que ce trentenaire aux yeux bleus, mesure 1,85 m, et que ses cheveux longs sont attachés avec un chignon.

Il porte un haut sombre ou gris de survêtement et un jean bleu. Lors de sa disparition dimanche 19 novembre, il était chaussé de baskets blanches et coiffé d'une casquette noire.

Selon nos confrères de Midi Libre, Geoffrey ne présente pas d'état dépressif et précise encore que son téléphone portable n'émet plus et qu'aucun mouvement n'a été observé sur son compte bancaire.

Il est demandé de contacter le 06 34 53 65 15 pour communiquer toutes informations pouvant intéresser l'enquête.