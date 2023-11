Marcillac-Vallon. Un ordi portable pour tous les élèves de 5e

Ils étaient attendus depuis la rentrée scolaire. Les ordinateurs portables fournis par le Département dans le cadre de l’opération "Mon collège.0" ont été distribués dans les collèges Pierre-Soulages et Saint-Joseph à tous les élèves des classes de 5e et à leurs professeurs. En présence des chefs d’établissements, des enseignants référents, des représentants du service "Pôle Avenir des Territoires" du conseil départemental, et accompagnés par deux professionnels de la société SPIE ICS, chaque élève et enseignant a reçu un pack, composé d’un ordinateur portable et d’une sacoche de transport, d’une valeur unitaire de 500 €, ainsi qu’un guide pratique.

"Cet équipement informatique performant permet un apprentissage au travers du numérique tant en classe par un usage pédagogique qu’à la maison par un usage privé, pour gagner en autonomie, pour maîtriser plutôt que subir le numérique, avec une égalité des chances pour le développement de compétences", ont indiqué les conseillers départementaux Nathalie Dugast et Sylvain Couffignal. Ils ont précisé que le Département restait propriétaire de cet équipement jusqu’à la fin de la 3e. À l’issue de son parcours scolaire, le matériel sera cédé au collégien qui en deviendra propriétaire, par convention de don. Chaque ordinateur est pré-équipé de vingt logiciels pédagogiques identifiés en collaboration avec l’Éducation nationale, d’un logiciel de gestion de classe permettant aux enseignants d’avoir une visibilité de l’ensemble des écrans des élèves avec possibilité d’interactions numériques pour animer leurs cours, et d’un logiciel de filtrage internet bloquant l’accès à certaines catégories de sites web pour sécuriser l’usage tant en classe qu’à la maison, avec une garantie de 3 ans et une assistance technique dédiée avec le prestataire SPIE ICS, accessible sur le site internet : moncollge12-07aveyron.fr, par mail : sav.moncollge12.0@spie.com,

par téléphone :

0800 00 17 87.