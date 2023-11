Onet-le-Château. 114 jeunes de 5e ont, à leur tour,reçu un ordinateur

À l’instar des collégiens de Saint-Viateur-Canaguet, les 5es des 4C ont reçu leur équipement, le même jour.

C’est grâce à une collaboration étroite avec l’Éducation nationale, que la réussite du dispositif "Mon collège 12.0" est possible. Ainsi, chaque collégien de 5e s’est vu attribuer un ordinateur portable, à titre individuel et nominatif et en deviendra pleinement propriétaire à la fin de sa 3e et pour faciliter leur expérience en classe, leurs enseignants sont également équipés des mêmes ordinateurs et ainsi pourront animer des sessions de cours plus interactives…

Ce que rappelleront les deux conseillers départementaux Valérie Abadie-Roques et Jean Philippe Abinal. "Nous espérons que vous en prendrez grand soin. Nous croyons en vous, en votre potentiel et en votre capacité à façonner l’avenir de l’Aveyron. En vous offrant cet outil numérique, nous souhaitons vous donner toutes les cartes pour réussir, innover, entreprendre et contribuer ainsi au rayonnement de notre département. Et nous vous souhaitons à tous beaucoup de succès dans vos années collège et vos études…".