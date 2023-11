Attention à ne pas faire ces erreurs quand vous écrivez un mail pro

(ETX Daily Up) - Les mails restent l’outil de base de la communication en entreprise, malgré l’arrivée des messageries professionnelles comme Slack. C’est pourquoi il faut accorder du soin à leur rédaction et veiller à ne pas commettre certains faux pas, pour ne pas s’attirer les foudres de ses collègues ou de sa hiérarchie.

L’agence d’emailing marketing EmailTooltester a sondé près d’un millier de salariés américains pour savoir quelles habitudes liées aux emails les énervent le plus au travail. Il s’avère qu’un quart des répondants se disent agacés quand ils reçoivent un courrier électronique dans lequel leur prénom ou leur nom de famille est mal écrit. Pourtant, 15% d’entre eux reconnaissent avoir déjà commis cet impair au cours de leur carrière.

Si la plupart des gens s’accordent à dire que mal orthographier un nom est une indélicatesse, ils sont plus partagés quant à l’utilisation d’emojis dans les mails. Quelque 21,6% des sondés trouvent ces symboles peu appropriés à la sphère professionnelle, même si l’on constate des différences d’opinion en fonction des tranches d’âge. Les membres de la génération Z les tolèrent davantage que leurs aînés ayant entre 35 et 44 ans (26,4% les trouvent irritants).

Mais attention toutefois à ne pas abuser des emojis, y compris dans vos communications avec vos jeunes collègues. Une étude, parue en 2017 dans la revue Social Psychological and Personality Science, explique que la présence de ces symboles dans des emails professionnels peut mettre à mal la crédibilité professionnelle de celui ou celle qui les utilise dans ce contexte. En effet, ils ont tendance à être perçus comme étant moins compétents que leurs confrères et consœurs qui optent pour une rédaction plus sobre.

Respecter les codes sociaux

De manière générale, les salariés voient d’un mauvais œil toutes les marques trop personnelles dans les mails en lien avec le travail. Près de 20% des personnes interrogées n’apprécient pas l’emploi de surnoms dans ce type d’email, et 18% se crispent quand ils voient un mème dans le corps du texte. Un grand nombre d’employés n’aiment pas non plus quand leur interlocuteur utilise des points d’exclamation (17,3%) et de formules de politesse trop informelles (15,7%) dans leurs échanges écrits. Prudence aussi en ce qui concerne les jeux de mots et autres traits d’esprit : ils peuvent être sujets à de mauvaises interprétations.

À l’écrit, mieux vaut faire preuve de sobriété, de concision et de courtoisie. Il faut respecter les codes sociaux quand vous rédigez un mail professionnel et ne pas tomber dans l’écueil de la familiarité à outrance. Prenez-donc le temps nécessaire pour bien l’écrire et vérifier que vous l'adressez à la bonne personne. Inutile de mettre votre supérieur hiérarchique en copie de chacun de vos courriers électroniques : cela risque d’interroger votre interlocuteur et, dans le pire des cas, de le rendre suspicieux.

Si les mails sont incontournables au travail, ils ne sont pas toujours nécessaires. Chaque année, 40% des salariés passeraient l’équivalent de trois semaines voire un mois à trier leur boîte mail professionnelle et envoyer des mails, d’après une enquête LiveCareer. Interrogez-vous donc sur l’utilité de votre message avant de l’envoyer et n’hésitez pas à programmer une entrevue physique et téléphonique avec vos relations si vous pensez que le propos de votre mail passerait mieux à l’oral.