Aveyron : l'entreprise Vermorel va mener le plus gros chantier de 2024 de cette commune en restaurant son église

Un énorme chantier attend l'entreprise aveyronnaise.

L’assemblée générale de l’association "Vivre à Campagnac et dans ses hameaux" s’est tenue à la salle de réunion de la mairie. Renaud Joyes, le président, a fait un résumé des actions entreprises sur la période 2022-2023, avec entre autres le nettoyage des tombes du cimetière de Canac. Un nouveau nettoyage n’est pas jugé indispensable, juste un léger débroussaillage est à prévoir en fonction de la météo. Un petit groupe s’est donc retrouvé, au cimetière et, pendant toute la matinée, cisailles, sécateurs, coupe-coupe, tronçonneuse, râteaux, remorque sont entrés en action.

Le gros projet, pour 2024, est alors abordé : à savoir la restauration de l’église de Campagnac. Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la restauration de l’église : Vermorel et une entreprise de Marseille.

Contrairement aux habitudes, ce n’est pas l’entreprise la moins distante qui a été retenue mais celle qui présentait la meilleure expérience pour ce type de travail. L’entreprise Vermorel a réalisé plusieurs chantiers de restauration par le passé et a prouvé son savoir-faire C’est donc cette dernière qui a été retenue.

Des travaux déjà entamés

Les travaux de restauration de l’église ont commencé il y a quelques semaines. La mise en place de l’échafaudage a permis d’observer de près les hauteurs de la façade et du clocher. On a constaté que l’église a grand besoin de cette restauration et, maintenant qu’il est possible d’accéder au plus près de l’édifice, les travaux révèlent des surprises, source de coûts supplémentaires.

Il a été décidé de faire à nouveau appel à la générosité et aux dons, étant donné l’ampleur des travaux. On peut faire un don en allant sur le site de la Fondation du patrimoine www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-campagnac

Les dons sont éligibles à une réduction d’impôt à hauteur de 66 % du montant, ou à une réduction d’impôt sur les sociétés.

L’association a mis ensuite aux voix le versement d’une somme supplémentaire au budget de la restauration de l’ordre de 8 000 €. Le résumé des principales phases de la restauration a ensuite été abordé : nettoyage de la façade en identifiant les pièces à changer, restauration du tympan qui a été malmené par une restauration précédente ; menuiserie : refaire les lucarnes du clocher ainsi que la toiture ; restauration des menuiseries internes (planchers, escalier, échelles). Certaines parties étant inaccessibles par échafaudage, il faudra faire appel à une entreprise travaillant en encordé. L’entreprise Soler doit faire un devis.

Divers autres sujets ont été abordés notamment la situation du procès engagé contre la construction d’éoliennes sur la frontière de la commune de Campagnac et de Saint-Saturnin.