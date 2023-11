Druelle Balsac. Décembre festif pour "Lo Sérado"

Avec le club du 3e âge druello- balsacois, il est possible, pour chaque adhérent, de programmer un petit entraînement. Tout d’abord, l’après-midi détente de ce vendredi 24 novembre en jouant à la belote ou au quine ou également en musique en participant au thé dansant du mardi 5 décembre dont le bénéfice sera reversé au Téléthon. Le dimanche 10 décembre sera dédié à la gastronomie locale avec le traditionnel dindon et ses délicieux accompagnements pour le repas de Noël aux Planques. L’inscription est obligatoire auprès du 06 89 87 57 94 ou 05 65 69 37 33 avant le 1er décembre. Enfin, le vendredi 15 décembre, le goûter de Noël permettra à tous les membres du club de se retrouver pour clôturer l’année en beauté. Au programme, de 14 heures à 16 heures, ce sera un moment de détente pour les amateurs autour de jeux de cartes, de société, quine ou simples discussions. Puis, à partir de 16 heures, viendra le temps fort avec une animation et le goûter aux saveurs de Noël. Tous les adhérents sont invités à la salle des fêtes de Druelle village pour cet après-midi récréatif et gourmand, entièrement pris en charge par le club et sans inscription.