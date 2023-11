Réquista. Les seniors révisent le Code de la route

Dans une démarche de prévention, Groupama avait proposé au club Générations mouvement, une conférence-débat portant sur les règles de la circulation automobile, à la salle des Aînés. La conférence était animée par Bernard Stasiowski directeur des comités départementaux de la Prévention routière du Tarn et de l’Aveyron en présence de Pierre Viala, président de la caisse locale.

Il s’agissait d’une révision du Code de la route pour seniors ayant passé leur permis au "siècle dernier". Conscients de l’importance de cette remise à niveau, ils étaient venus nombreux et même de Naucelle pour s’informer mais aussi pour profiter de l’opportunité d’échanger avec l’intervenant. Tous les cas de figure furent passés en revue : distance d’arrêt d’un véhicule selon la vitesse, l’état des pneus, des intempéries, comment aborder un giratoire, les règles de priorité, les nouveaux panneaux de signalisation, l’usage de la ceinture de sécurité, comment remplir un constat etc. Ensuite, les participants ont testé leurs connaissances suite au diaporama présentant un véhicule en diverses situations. Certains n’étaient pas très fiers au calcul de leurs points. Cette remise à niveau instructive et indispensable a été très appréciée par l’assistance de plus de 70 participants qui ont pu se rendre compte de leurs lacunes.

Ce rendez-vous s’est terminé par une collation offerte par le club des Aînés de Réquista qui remercie Groupama et la sécurité routière pour cette intervention bien nécessaire.