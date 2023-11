Entraygues-sur-Truyère. Succès pour la gym prévention santé mise en place par l’ADMR

Depuis le début du mois d’octobre, l’ADMR a mis en place des séances de cours collectifs de gym prévention santé, chaque mercredi matin. Ces séances sont un moment précieux de bienveillance, en toute liberté et sans complexe, pour une activité à la hauteur des capacités et des ambitions de chacun. Elles sont aussi un cadre propice au lien social.

Équilibre, plaisir, mobilité, étirement, cohésion, bien-être, stimulation, renforcement, sourire, mémoire sont les éléments qui contribuent, au cours des séances, à maintenir une bonne santé aux participants.

Justine, sympathique et dynamique animatrice de "Siel bleu" reçoit les félicitations de chacun. Le succès est si grand qu’il a fallu faire deux groupes : 9 h 15 avec tapis et à 10 h 15 avec chaises, à la salle multiculturelle.

Il est possible à chaque personne de 60 ans et plus d’y participer. Contacter l’ADMR au 05 65 51 62 21 ou par mail entraygues@fede12.admr.org Ce programme a été mis en place avec la fédération ADMR, l’association Siel Bleu et l’association locale ADMR, soutenues par la conférence des financeurs. Pour tout problème de transport, contacter l’ADMR.