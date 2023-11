CARTE. Crues, vent, vagues : un département bascule en vigilance orange, une partie de l'Occitanie en jaune, ce vendredi

En ce vendredi 24 novembre 2023, la vigilance orange a de nouveau été déclenchée par Météo France, alors que 22 territoires sont, eux, en jaune.

Le Nord en orange

Dès 20 heures, ce vendredi, le département du Nord va passer en vigilance orange vagues-submersion. Selon les prévisions, l'alerte doit durer jusqu'à 1 heure du matin, samedi. Le secteur est aussi placé en vigilance jaune crues.

Un territoire en orange et 22 autres en jaune. Météo France - Capture d'écran

22 en jaune

À côté de cela, 22 départements de France sont en vigilance jaune, pour vagues-submersion, vent ou crues. Le littoral méditerranéen, une partie du bloc nord-est et d'autres secteurs près des Alpes ou du littoral aquitain, devront donc rester prudents, ce vendredi.

Quatre en Occitanie

Qui dit littoral méditerranéen dit quatre départements en Occitanie : le quatuor entier est en jaune, ce vendredi. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard devront garder un œil sur le vent, motif qui justifie le déclenchement de ce niveau d'alerte.

À quel moment de la journée cette vigilance jaune sera-t-elle active ? Et bien pour les quatre territoires, elle l'est déjà, et ce sera le cas, au moins, durant tout ce 24 novembre 2023.

Une journée moins belle

Si le soleil avait dominé le jeudi 23 novembre en Occitanie, l'ambiance sera moins joyeuse pour ce vendredi. Mis à part les départements du littoral, qui assisteront à de très belles éclaircies, nuages et brouillard sont au programme sur le reste de la région.

Le soleil se fera moins présent en Occitanie. Météo France - Capture d'écran

Côté température, c'est à Montpellier qu'il fera le plus doux (17°C). Comptez, en moyenne, entre 5 et 12 degrés sur le reste de l'Occitanie, au plus fort de la journée.