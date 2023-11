Jusqu'à -7°C en Aveyron ce week-end : de nouvelles gelées sont à prévoir, où fera-t-il le plus froid ?

Après des premières matinées très fraîches en cette avant-dernière semaine de novembre 2023, le week-end sera lui aussi marqué par des valeurs très basses, en Aveyron.

Les gelées matinales semblent prendre leurs quartiers en Aveyron. Alors que l'Aubrac avait mesuré des valeurs à -4,5°C jeudi 23 novembre 2023, le thermomètre pourrait afficher des chiffres encore plus bas, en ce dernier week-end du mois.

Jusqu'à -7°C !

Les températures mesurées jeudi ne pourraient être qu'un simple avant goût de ce qui sera réservé aux Aveyronnais ce week-end. Météo Sud-Aveyron annonce des gelées "fréquentes" au lever du jour, samedi et "générales" le dimanche. Avec une pointe basse allant jusqu'à "-6°C/-7°C sur l'Aubrac", et localement, sur les hauteurs, lors de ces deux matinées. Le compte Facebook prévoit également "un vent de nord-ouest sensible avec des rafales de 40 km/h" pour samedi, et "quelques brouillards et nuages pas" qui ne sont pas à exclure localement, dimanche matin.

Et dans les autres communes ?

Que prévoit Météo France au rayon des températures minimales, pour ces 25 et 26 novembre 2023 ? Du côté de Rodez, après une température de 0 ce vendredi, il fera -2°C samedi matin, et -3°C dimanche. Cette baisse entre les deux jours du week-end sera observée dans de très nombreuses communes du département. Voici les minimales annoncées par Météo France :

Salles-Curan : -2°C samedi, -4°C dimanche

: -2°C samedi, -4°C dimanche Sévérac-le-Château et Rodez : -2°C samedi, -3°C dimanche

: -2°C samedi, -3°C dimanche Laguiole : -3°C samedi, -3°C dimanche

: -3°C samedi, -3°C dimanche Espalion : 0°C samedi, -4°C dimanche

: 0°C samedi, -4°C dimanche Entraygues, La Salvetat et Nant : 0°C samedi, -1°C dimanche

: 0°C samedi, -1°C dimanche Réquista : 0°C samedi, -3°C dimanche

: 0°C samedi, -3°C dimanche Villefranche-de-Rouergue : 0°C samedi, -2°C dimanche

: 0°C samedi, -2°C dimanche Saint-Affrique : 1°C samedi, -4°C dimanche

: 1°C samedi, -4°C dimanche Belmont-sur-Rance : 1°C samedi, -2°C dimanche

Exception : Millau ! Météo France y annonce 2°C samedi, et 1°C dimanche. Autrement dit, pas de température négative à prévoir...

Quelle météo en journée ?

Selon les prévisions de Météo France, la journée de samedi sera agréable en Aveyron, avec du soleil sur l'ensemble du département. Les températures grimperont jusqu'à 9°C du côté de Saint-Affrique et Espalion.

Un samedi ensoleillé en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Dimanche, les Aveyronnais devront composer avec un ciel voilé et de maximales qui iront, encore, jusqu'à 9°C dans tout le sud du département, ainsi qu'à Villefranche-de-Rouergue.