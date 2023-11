"Gelées quasi généralisées" : jusqu'à -4,5°C en Aveyron, où a-t-il fait le plus froid ce jeudi matin ?

Les températures continuent de baisser à mesure que le mois de novembre 2023 défile. En Aveyron, des "gelées quasi généralisées" ont été recensées pour ce jeudi 23.

Le froid s'installe ! Et sans surprise, l'Aveyron n'y échappe pas. En cette fin novembre 2023, les matinées sont de plus en plus fraîches. Celle de ce jeudi 23 l'a encore été !

Jusqu'à -4,5°C

Comme le révèle Météo Sud-Aveyron sur Facebook, le département a fait face à des "gelées quasi généralisées ce jeudi matin", avec des "nuages lenticulaires au lever du jour". Sans surprise, c'est sur l'Aubrac, à la station de Laguiole, que le thermomètre est descendu le plus bas ce 23 novembre : -4,5°C y ont été enregistrés !

-3,5°C, -3°C, -2,8°C...

Dans de très nombreuses communes, les températures ont été inférieures à 0, ce jeudi. Voici les chiffres rapportés par Météo Sud-Aveyron :

-3,5°C au Vibal

-3°C sur les hauteurs de Salles-Curan

-2,8°C à Pont de Salars

-2,1°C à Murat sur Vèbre

-2°C à Ste-Radegonde et à Laguiole

-1,5°C à St-Geniez d'Olt et à Montlaur

-1,2°C à St-Méen et à Arvieu

-1°C à Villefranche de Rouergue, à Laissac et sur le Larzac

-0,7°C à Espalion et à St-Affrique

-0,6°C à l'aéroport de Rodez

-0,5°C à Barre

-0,4°C à Salmiech

-0,2°C à Réquista

Du côté de Viviez et Naucelle, le mercure s'est stabilisé à 0, alors qu'il a été positif du côté de Sauclières (+0,5°C) et Millau (+1,5°C).

Bis repetita en fin de semaine ?

Un épisode de gel qui ne sera pas isolé. Météo Sud-Aveyron rapporte que "ces gelées devraient se répéter fréquemment ces prochains jours".

Ce jeudi 23 novembre 2023, la journée sera belle en Aveyron, avec un soleil qui dominera la totalité du département. Le thermomètre ira jusqu'à 12°C à Nant, 11°C à Espalion et Millau, et 10°C à Villefranche et Entraygues.