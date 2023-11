Verglas et brouillard en Aveyron : "la plus grande prudence" recommandée aux automobilistes, ce vendredi

Dans son bulletin d'état des routes, le département de l'Aveyron appelle les usagers "à la plus grande prudence", ce vendredi 24 novembre 2023.

Verglas et brouillard sont au menu en Aveyron, ce vendredi 24 novembre 2023, avec le retour progressif du froid sur notre territoire. Et cela impacte les routes du département.

"La plus grande prudence"

Le Département indique que "les températures relevées sont comprises entre -1°C et +7°C", et "recommande la plus grande prudence aux usagers", dans un point d'étape du réseau routier hors RN 88 et A 75. Verglas localisé dans le Nord Aveyron, brouillard dans le centre et le sud... On fait le point.

Nord-Aveyron, verglas localisé

Les conditions de circulation sont délicates avec la présence de verglas localisé au-delà de 1100m sur les secteurs de l’Aubrac,

Laguiole et Lacalm. Les chaussées sont en cours de traitement

Du brouillard dans le Centre Aveyron...

Présence d’un épais brouillard, la visibilité est inférieure à 50m sur l’ensemble du réseau

... et dans le Sud

Présence d’un épais brouillard sur les secteurs du Larzac et du Lévezou, la visibilité est inférieure à 50m

Circulation normale dans l'Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont normales