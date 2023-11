Colombiès. Le club de quilles a fêté son demi-siècle

En 1973, une dizaine de passionnés du village inscrits au club de Magrin décident de créer le Sport quilles de Colombiès. L’aventure commence avec une quarantaine de licenciés, preuve déjà de l’engouement généré. Cinquante ans plus tard et avec de nombreux trophées gagnés, 400 joueurs et joueuses ont porté haut, au fil du temps, les couleurs du club. L’association compte à ce jour 80 licenciés dont 15 enfants à l’école de quilles.

Cette soirée a permis aux anciens et aux plus jeunes de se retrouver autour d’un excellent repas servi par le Saint-Claude (restaurant du village). Que de souvenirs, de retrouvailles, de pensées pour nos disparus et d’anecdotes dans une ambiance festive et conviviale à l’image de ce sport qui rassemble toutes les générations.

Il a bien sûr été question du futur avec la date du 11 août 2024 où les clubs de Colombiès et Limayrac organiseront de concert le Championnat de France individuel : un événement pour toute la commune !