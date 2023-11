Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le père Aurélien, nouveau curé de la paroisse

À l’église paroissiale, Mgr Luc Meyer, évêque de Rodez et de Vabres, a installé officiellement le père Aurélien de Boussiers comme curé de la paroisse Notre-Dame-des-Trois-Horizons.

Depuis le 1er septembre, en effet, le père Bernard Fixes, ancien curé, a été nommé et envoyé en mission par l’évêque pour la paroisse voisine de Notre-Dame-des-Causses (Bozouls).

Ordonné prêtre en 2006, à l’aube de ses trente ans, le père Aurélien est arrivé sur le secteur en 2017 comme curé de la paroisse Saint-Marc-des-Causses (Laissac). Il est désormais nommé curé des trois paroisses de l’ensemble Haute-Vallée-Aveyron-Lot (Laissac, Saint-Geniez et Séverac). Il est aidé dans sa mission par le père Éric N’Cho Ambeu originaire de Côte d’Ivoire et en mission dans l’Aveyron pour quelques années. Tous deux habitent à la maison paroissiale de Laissac. Au cours de cette cérémonie d’installation, le maire – la mairie est propriétaire de l’église paroissiale – a remis symboliquement la clé de l’église au nouveau curé qui est l’affectataire.

Ensuite, l’évêque a accompagné le curé vers les lieux emblématiques utilisés pour la liturgie et les sacrements dans l’église : le baptistère, car c’est par le baptême qu’on devient chrétien ; l’ambon, où on lit la Parole de Dieu qui nourrit et accompagne les chrétiens tout au long de leur vie ; le tabernacle où l’on conserve les hosties qui ont été consacrées pendant la messe et qui sont, pour les chrétiens, le corps du Christ ; l’autel, table où le prêtre célèbre l’eucharistie pendant la messe ; le confessionnal, lieu où le prêtre reçoit les fidèles et leur donne le sacrement de réconciliation, autrement appelé la confession.

Toujours au cours de cette messe, le père Aurélien a renouvelé sa profession de foi et l’engagement dans l’Église, comme au jour de son ordination. Enfin, l’évêque lui a confié la communauté des fidèles et l’a confié, comme pasteur, aux fidèles de ce territoire.

Bienvenue au père Aurélien, curé, et à son coopérateur, le père Éric.