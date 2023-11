Handball : le Roc à l’épreuve du wagon de tête

Après avoir disposé du quatrième de sa poule, Limoges II, à l’extérieur samedi 18 novembre (27-31), Rodez-Onet reçoit Libourne, deuxième ex æquo avec lui, samedi 25 novembre (19 heures) à l’Amphi, avant de se déplacer chez le premier le 9 décembre. Un calendrier très chargé qui permettra aux Aveyronnais d’être rapidement fixés sur leurs ambitions de la saison.

"Dans trois semaines, on verra un peu où on se situe dans cette poule." Pour le Roc et son capitaine Robin Besset, difficile d’affirmer aujourd’hui que la montée en Nationale 1 est accessible cette saison. L’enchaînement de gros rendez-vous, qui a débuté le week-end dernier et qui se poursuit ce soir à l’Amphi, laissant place à beaucoup de scénarios plus ou moins positifs pour les Aveyronnais.

Mais si personne au club n’en affiche encore clairement l’objectif, il est tout de même évident que les bleu marine font partie des principaux candidats à ce Graal. " Pour être un peu plus nuancé que les années précédentes, on ne peut pas cacher que le club a l’ambition de monter à l’étage supérieur. Si ce n’est pas cette année, ce sera peut-être la prochaine. Au vu de la saison dernière (4e, avec le départ du coach Raphaël Geslan en cours d’exercice), on s’est dit qu’on n’allait pas "klaxonner" trop tôt. Après, c’est sûr que si on est premiers à quatre matches de la fin, on ne se cachera pas et la montée sera un objectif", explique Robin Besset.

En tout cas, après neuf des vingt-deux journées effectuées, Rodez-Onet est dans le bon wagon. Pour l’heure, trois équipes semblent se détacher : l’Entente territoire Charente (club de la banlieue d’Angoulême), le Roc et Libourne. Limoges ayant été relégué à quatre points du podium par Rodez-Onet, samedi dernier. " Pour l’instant, ça se passe plutôt bien. Malgré un petit faux pas à Irissarry (35-34 lors de la 3e journée), on enchaîne bien. On est sur une bonne série", se satisfait l’arrière droit.

Robin Besset : "On a passé le premier col, il en reste deux !"

Reste maintenant à poursuivre cette bonne forme d’ici Noël. Après les Haut-Viennois, c’est désormais aux Libournais de se dresser sur la route des joueurs de Yohann Ploquin, à 19 heures, à l’Amphithéâtre. Un match qui s’annonce forcément périlleux. Tout autant que le suivant, qui aura lieu samedi 9 décembre, en Charente.

" Le hasard du calendrier fait qu’on affronte nos trois concurrents au haut de tableau lors des trois derniers matches de la phase aller, avec deux déplacements. Yohann a pris l’image de trois cols à passer. On a passé le premier, il en reste deux ! Il faut qu’on soit fort à la maison ce week-end. Mais il n’y a pas de raison qu’on flanche. " Une fois ces deux rencontres passées, le Roc pourrait avoir une idée de la place à laquelle il peut légitimement prétendre cette saison. L’horizon pourrait même s’éclaircir dès ce soir !

Nationale 3 féminine : les Rocettes pour se relancer Samedi 25 novembre (21 heures), juste après les garçons, ce sont les joueuses de Rodez-Onet qui investiront à 21 heures le parquet de l’Amphithéâtre pour disputer leur 8e journée de Nationale 3, face à Vergèze. Actuelles 3es de leur poule, les Aveyronnaises devront assurer le coup contre une formation gardoise avant dernière du classement. Primordial après leur récente défaite contre Pechbonnieu (24-27).

Le groupe : Vass, Gaye – Llorente, Aroca, Bayonne, Avit, M. Besset, Cham, Morzier, Nouri Horri, R. Besset, Philoreau, Silva, Fernandes.